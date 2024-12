El nuevo misil de Rusia elimina la opción de arma nuclear

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado el despliegue del nuevo misil balístico hipersónico de alcance intermedio 'Oreshnik', acompañado de declaraciones que han generado preguntas sobre el impacto que puede tener esta arma en el panorama de la guerra nuclear.

El Oreshnik fue probado por primera vez a finales de noviembre en un ataque contra una fábrica de defensa en Dnipro, Ucrania. Según la inteligencia militar ucraniana, el misil transportaba seis ojivas, cada una con capacidad para desplegar seis submuniciones, aumentando así su capacidad destructiva.

El misil tiene un alcance entre 500 y 5.500 kilómetros, un rango prohibido por el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio firmado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, del cual Washington se retiró en 2019 alegando violaciones rusas.

Putin cree que el misil puede evitar un conflicto nuclear

Putin señaló el martes que Rusia no tiene intención de modificar su nueva doctrina nuclear, actualizada recientemente para justificar un ataque nuclear en respuesta a agresiones convencionales respaldadas por potencias nucleares. "Estamos mejorando nuestra doctrina nuclear, no reforzándola. En esencia, ahora lo que necesitamos es mejorar el misil Oreshnik, no la doctrina nuclear", señaló Putin.

En este sentido, enfatizó que el desarrollo de armas como el Oreshnik podría acabar con la necesidad del uso de armas nucleares. "Una cantidad suficiente de estos sistemas de armas de última generación realmente eliminará la necesidad del uso de armas nucleares", afirmó en declaraciones recogidas por la agencia estatal rusa Tass.

Los expertos dudan del papel del arma en la guerra

El desarrollo del Oreshnik ha generado opiniones divididas entre los expertos. Sabrina Singh, subsecretaria de prensa del Pentágono minimiza el impacto estratégico del Oreshnik en el campo de batalla, calificándolo como otro intento de causar daño en Ucrania. "Si Rusia decide lanzar este tipo de misil, no cambiará las reglas del juego", ha dicho recientemente antes de advertir sobre posibles nuevos ataques con este misil "en los próximos días".

John Erath, del Centro para el Control de Armas y la Proliferación, descarta que el misil modifique las reglas de la guerra nuclear, describiéndolo más como una herramienta de intimidación. "Ya tienen la capacidad de lanzar armas nucleares donde quieran" expone en una conversación con Newsweek.

Por su parte, analistas del Royal United Services Institute (RUSI) destacaron que el uso del Oreshnik, junto con drones y otros misiles, constituye una herramienta táctica en el invierno, pero no altera significativamente los cálculos estratégicos de largo alcance.

¿Cómo es el Oreshnik?

Se cree que el Oreshnik es una versión mejorada del misil balístico de alcance intermedio RS-26 "Rubezh" de Rusia, combinado con elementos del misil Bulava, desarrollado en Moscú durante la década de 1990.

Una infografía titulada «El nuevo misil ruso Orehsnik» creada en Ankara. Anadolu via Getty Images

Además de resaltar la potencia del Oreshnik y afirmar que su despliegue reduce la relevancia de las armas nucleares, Putin destacó que este misil puede alcanzar una velocidad de Mach 10, es decir, diez veces la velocidad del sonido. Sin embargo, funcionarios ucranianos afirmaron que el misil alcanzó Mach 11, marcando el primer uso conocido de un misil balístico intercontinental en combate.

Su capacidad para maniobrar en vuelo a velocidades extremas es lo que lo clasifica como un misil hipersónico. Pero no solo se caracteriza por su velocidad, sino también por poder realizar ataques precisos y desplegar ojivas en amplias áreas geográficas.

El Oreshnik opera como un sistema MIRV (vehículo de reentrada con objetivos múltiples) de la era de la Guerra Fría, lo que significa que puede transportar varias ojivas destinadas a diferentes objetivos específicos.