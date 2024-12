El secretario general de la OTAN advierte de una "mala paz" con Putin

La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, va camino de cumplir los tres años de conflicto y aún no se ha logrado alcanzar ningún tipo de acuerdo entre ambas partes. Zelenski planteó un "plan de la victoria", compuesto por cinco puntos principales, mediante el cual pretende llegar a la paz, mientras que otras figuras como el republicano Donald Trump prometieron terminar con el conflicto "en 24 horas". Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha logrado llegar más lejos de su propuesta.

Ante este escenario, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, expresó su preocupación en una entrevista con el 'Financial Times', afirmando que una "mala paz" en Ucrania puede tener graves consecuencias para la seguridad en Occidente. "Un mal acuerdo de paz para Ucrania significaría un choque de manos entre los líderes de Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Pero tal resultado representa una terrible amenaza para Estados Unidos", lamentó Mark Rutte.

Para Rutte, la mejor opción es ayudar a Ucrania a conseguir armas y seguir enviando armamento al país para que pueda negociar desde una "posición de fuerza" y no "perder el tiempo pensando en otras iniciativas". Además, alertó del peligro que supone que potencias como Irán, China, Corea del Norte y Rusia se unan, ya que significa que "estas diferentes partes del mundo donde hay conflictos están cada vez más conectadas". En el caso de que Rusia consiga un gran avance con Ucrania, "Xi Jinping puede ser más audaz y utilizar la fuerza contra Taiwán".

El 6 de noviembre, 'The Wall Street Journal' publicó un texto donde se recogían diferentes versiones de asesores del republicano Donald Trump para establecer un plan que "congele" el conflicto en Ucrania, compuesto por diferentes puntos, entre ellos:

Crear una zona desmilitarizada de aproximadamente 1.300 kilómetros de largo.

Limitar la entrada de Ucrania en la OTAN.

Dicho plan alertó no solo a los propios ucranianos, sino que también preocupó a toda la comunidad internacional. Fuentes citadas por la agencia 'Reuters' y 'Deutsche Welle', afirmaron que la entrada en la OTAN de Ucrania es algo sobre lo que aún no hay acuerdo. "Se necesitarán semanas y meses para llegar algún tipo de consenso. No creo que esto suceda mañana, me sorprendería mucho", destacó uno de los altos diplomáticos de la OTAN. Desde Ucrania, por su parte, destacaron que no aceptarán otra cosa que no sea la membresía plena.

"Estamos convencidos de que la única garantía real de seguridad para Ucrania, así como un elemento disuasorio para una mayor agresión rusa contra Ucrania y otros Estados, es la plena membresía de Ucrania en la OTAN", subrayó el Ministerio de Exteriores de Ucrania. Zelenski, por su parte, afirmó que "Putin no quiere perder el apoyo de su empresa. Así que él no suministrará carne de cañón a Rusia, pero los norcoreanos sí la alimentarán. Si eso no fuera suficiente, también recurrirán a otros países. Su objetivo es reducir la presión social que ya existe en su país", añadió.