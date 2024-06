EN DIRECTO, la guerra Rusia-Ucrania: las noticias del 7 de junio de 2024

Macron anuncia que Francia entregará cazas Mirage 2000 a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este jueves que París entregará cazas Mirage 2000 a Kiev y que formará a pilotos ucranianos en Francia para que puedan utilizar estos aviones como parte de los esfuerzos aliados para fortalecer las capacidades militares de Ucrania frente a Rusia. "Mañana iniciaremos una nueva cooperación y anunciaremos la venta de los Mirage 2000-5, que son aviones de combate franceses que permitirán a Ucrania proteger su suelo y su espacio aéreo", ha señalado durante una entrevista con los canales France 2 y TF1. El objetivo, ha explicado Macron, es que los pilotos puedan formarse "a partir del verano" durante unos cinco o seis meses. "Nuestro deseo es también formar una brigada. Proponemos formar a 4.500 soldados ucranianos, equiparlos y entrenarlos", ha agregado.



El mandatario francés también ha subrayado que no sería "un factor de escalada" entrenar a militares ucranianos directamente en Ucrania, una opción que no ha descartado, si bien ha explicado que es una decisión que se debe tomar "colectivamente".



"Nunca hemos estado en una situación de escalada. No fuimos nosotros quienes atacamos a Ucrania", ha resaltado, recordando que Kiev "se enfrenta a una potencia imperialista, que no es la Alemania nazi, pero que pisotea el Derecho Internacional".