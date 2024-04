EN DIRECTO Guerra Ucrania Rusia: las noticias del 16 de abril de 2024

El OIEA advierte que la central nuclear de Zaporoyia se "acerca peligrosamente" a un accidente

l director del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha advertido este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la central nuclear de Zaporiyia (Ucrania), bajo control ruso, se está "acercando peligrosamente" a un accidente nuclear tras los recientes ataques. "Nos estamos acercando peligrosamente a un accidente nuclear. No debemos permitir que la complacencia deje que los dados decidan lo que ocurrirá mañana. Debemos hacer hoy todo lo que esté en nuestra mano para minimizar el riesgo de accidente", ha declarado Grossi.



Durante su intervención, Grossi ha asegurado que estos últimos ataques son una "flagrante violación" de los cinco principios expuestos por él mismo ante el Consejo para prevenir un accidente nuclear, por lo que ha pedido el cese de los mismos. Es por ello por lo que ha recordado que "no debe producirse ningún tipo de ataque desde o contra la central", "no debe usarse como almacén de armas pesadas o personal militar", "no debe ponerse en peligro la alimentación eléctrica externa de la central", "todas las estructuras, sistemas y componentes esenciales (...) deben estar protegidos de ataques o sabotaje" y "no debe tomarse ninguna medida que socave estos principios".