EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 22 de noviembre de 2024

Zelenski asegura que Rusia "no tiene ningún interés en la paz" tras el lanzamiento de un misil balístico

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este jueves que Rusia "no tiene ningún interés en la paz" después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, haya confirmado el lanzamiento de un misil balístico de medio alcance contra territorio ucraniano.



"Putin no sólo está prolongando la guerra, sino que está escupiendo en la cara de aquellos en el mundo que genuinamente quieren que se restablezca la paz", ha afirmado el presidente ucraniano en un mensaje publicado en la red social X.



En este sentido, ha instado a "reaccionar" y "presionar" a Putin para que "sienta el coste de sus enfermizas ambiciones". "Es necesario obligar a Rusia a lograr una paz real, algo que solo es posible mediante la fuerza", ha agregado.



Asimismo, ha acusado al presidente ruso de "mentir" al afirmar que el uso de misiles de largo alcance "es un nuevo paso" para Ucrania. "Esta no es la primera vez que usamos tales armas, y tenemos todo el derecho a hacerlo según el Derecho Internacional. Nuestro derecho a la legítima defensa es el mismo que el de cualquier otra nación", ha resaltado el mandatario.