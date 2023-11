Encuentran el yate secreto de Putin en un país de la OTAN

El exoligarca Mikhail Khodorkovsky, que se autodefine como líder opositor ruso, ha asegurado que se ha encontrado el yate secreto del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en un astillero naval de uno de los países de la OTAN: Turquía.

Khodorkovsky ha indicado en su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) que se trata del yate Victoria, de 71 metros de eslora, “el buque insignia de la 'flotilla' personal de Putin en el mar Negro”.

El opositor ruso ha precisado que la embarcación “salió hace un mes del puerto de Sochi (Rusia) y navegó hacia el puerto de Tuzla, en Estambul (Turquía), para ser reparado”. El yate ha sido hallado por Dossier Center, que “lo ha identificado por la distintiva letra V en su casco, como la pintada en muchas de las armas de guerra que Putin envió a Ucrania”, ha añadido Khodorkovsky.

Desde Dossier Center han detallado que “el 21 de octubre, el yate Victoria abandonó Sochi y dos días después atracó al oeste del astillero en Estambul. En la mañana del 25 de octubre, el barco se dirigió a los muelles, apagó el transmisor y dejó de aparecer en los mapas de los servicios especializados”.

El yate no está a nombre de Vladímir Putin

No obstante, el yate Victoria no está a nombre de Vladímir Putin. “El yate Victoria es oficialmente propiedad del oligarca Gennadi Timchenko. Esto es normal. Putin no puede tener su propio nombre en estas cosas, porque oficialmente vive con el salario presidencial de unos 120.000 dólares al año”, ha apuntado Mikhail Khodorkovsky.

De esta forma, según una fuente no identificada citada por Dossier Center, el yate Victoria estaría registrado oficialmente a nombre de empresas asociadas al citado oligarca Gennadi Timchenko, amigo personal de Vladímir Putin.

Khodorkovsky ha destacado que aunque el nombre de Putin no aparece en ninguna parte de los documentos del Victoria, hay muchas pruebas de que efectivamente se trata de uno de sus barcos personales. “En primer lugar, es poco probable que alguien más pueda encargar un yate a un constructor naval ruso especializado en submarinos nucleares”, ha resaltado.

Otra de esas pistas de que la embarcación pertenecería a Putin de manera secreta es que, según el opositor ruso, “la lista de tripulantes del Victoria contiene varios nombres de marineros que se sabe que trabajaron en otros barcos vinculados a Putin y su círculo íntimo. Por ejemplo, el primer capitán del Victoria encabeza ahora la tripulación del yate del expresidente Medvedev, el Universe”.