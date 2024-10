Este país de la OTAN rescata el plan para enviar soldados a Ucrania

Europe, France, Brittany, Rennes, View Of Soldiers Patrolling Street Near Train Station.

La Unión Europea ha demostrado a lo largo de estos dos años su firme compromiso con Ucrania suministrando armas para defenderse de la invasión Rusia que comenzó en 2022. Pero algunos países quieren ir más allá enviando soldados que luchen junto a las tropas ucranianas. Este es el caso de Francia, cuyo nuevo Ministro de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, ha planteado esta posibilidad.

Francia ya envió hace unos meses instructores militares a Ucrania para que formara a los soldados ucranianos. Ahora, Haddad propone dar un paso más allá, alegando que ya se han traspasado líneas rojas establecidas por Vladímir Putin en otras ocasiones.

"En Francia pensamos que se han trazado demasiadas líneas rojas para Ucrania en los últimos dos años y medio. Varias veces se dijo que no se entregarían armas ofensivas, y luego se entregaron. Luego se dijo que no se entregarían tanques, y también se entregaron. Al final, se entregaron misiles y aviones", argumenta en una entrevista con el medio alemán Berliner Zeitung.

"No debemos descartar nada"

Así, ante la pregunta de si, pese a las críticas recibidas por el gobierno, la postura de Francia sigue siendo no descartar el despliegue de tropas francesas en Ucrania, Haddad responde con un rotundo "sí". "El presidente Macron ha dicho que no debemos descartar nada, y eso sigue siendo válido, en particular debemos considerar misiones de entrenamiento. Son debates que debemos mantener con nuestros aliados", apunta.

Además, ha defendido que se dé permiso a Ucrania para usar misiles de largo alcance en territorio ruso: "Nosotros decimos que hay que dar a los ucranianos los medios que necesitan para defenderse, y eso incluye misiles de largo alcance para atacar objetivos militares en Rusia".

El francés recuerda que "la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania amenaza nuestros valores, nuestra libertad y democracia, pero también nuestra seguridad. Europa tiene el deber de seguir apoyando económica, militar y humanitariamente a los ucranianos para que puedan defenderse de la agresión".