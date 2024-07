El estremecedor vídeo de un soldado ruso al que quieren enviar de vuelta al campo de batalla

El canal ruso Movilización – Noticias, que se dedica a publicar información sobre las irregularidades que tienen lugar en la movilización de militares rusos, ha publicado un vídeo de un soldado que asegura que quieren enviarlo de vuelta al campo de batalla en Ucrania pese a encontrarse herido.

El soldado del vídeo, que responde al nombre de Alexei Nazarov y tiene 26 años, actualmente se encuentra estacionado en el 108º Regimiento de Asalto Aéreo de la Guardia Rusa, unidad 42091 en Novorossiysk (Rusia).

El joven ha registrado un recurso de apelación para tratar de evitar tener que volver al frente sin estar en las condiciones físicas adecuadas para ello. Tras resultar herido, se le asignó la categoría B, es decir, la que identifica a los soldados que de manera temporal no están aptos para el servicio militar. En concreto, Alexei Nazarov asegura que no está bien como para servir con armas, únicamente podría servir en la retaguardia.

“Por favor, ayúdame. No me proporcionaron ningún tratamiento. Me evacuaron de Ucrania. El viernes quieren enviarme a una zona de ‘operación especial de guerra’”, ha expresado el soldado ruso en el vídeo.

Además, el militar ha señalado que hay muchos soldados en la unidad rusa que necesitan atención médica y que hay algunos que incluso precisan de cirugía. Sin embargo, las quejas al comando sobre esta problemática están siendo ignoradas.