Expertos sobre la amenaza nuclear mundial de Putin: "No tiene precedentes"

Las tropas norcoreanas enviadas por Kim Jong-Un para luchar en las filas rusas en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que estiman en 10.000, ha generado múltiples opiniones por parte de la comunidad internacional. Mientras que Corea del Sur y Ucrania levantan la voz de alarma por esta acción, considerándola parte de una escalada de la guerra, Rusia y Corea del Norte continúan negando dichas afirmaciones.

"Los primeros combates con soldados norcoreanos marcan un nuevo capítulo de inestabilidad mundial" declaró Zelenski. "Junto con el mundo, debemos hacer todo lo posible para garantizar que este paso ruso hacia la expansión de la guerra- esta verdadera escalada- se convierta en una pérdida", concluyó. Según informó este, algunos de estos soldados norcoreanos desplegados ya han perdido la vida.

Funcionarios ucranianos citados por el 'New York Times' afirmaron que esta maniobra muestra "un acto de desesperación" del mandatario ruso, mientras que otros alegan que el objetivo era "debilitar la determinación de Occidente al demostrar que Rusia dista mucho de estar aislada".

Otra de las dudas que siembra dicha alianza, reforzada con el tratado de asociación estratégica integral que firmaron ambas potencias en junio, es qué recibirá exactamente Corea del Norte a cambio de la entrega de sus soldados. Robert Peters, investigador del uso de armas nucleares como elemento disuasorio, afirmó que existe la posibilidad de que utilicen tecnología de armas nucleares. Además, aseguró que la unión de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur podría hacer frente a las fuerzas norcoreanas.

"El apoyo al programa de armas nucleares y misiles parece ser una posible compensación, aunque no está claro hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia" afirmó Katarzyna Zysk, profesora del Instituto de Estudios de Defensa, a TV 2. Y añadió que las consecuencias de dicho apoyo "podría socavar décadas de esfuerzos occidentales, especialmente estadounidenses, y liderados por la ONU en política de no proliferación".

Además, según explicó, dicha alianza podría ayudar a aumentar la credibilidad de Rusia como una amenaza para Occidente, ya que el programa armamentístico de Corea del Norte se encuentra enfocado en Estados Unidos y sus aliados, como Corea del Sur.

Sin embargo, no todos los expertos opinan igual. "Rusia no tiene precedentes en ayudar a Corea del Norte directamente con el desarrollo de armas nucleares, por lo que me sorprendería mucho que lo hicieran", afirmó, por el contrario, Halvor Kippe, del Establecimiento de Investigación de Defensa de Noruega (FFI) a TV 2. Aunque advirtió que con la ayuda de Rusia, Corea del Norte podría volverse más peligrosa que nunca.

La carrera armamentística

El hecho de que Corea del Norte pudiese verse beneficiada en estos términos de dicha colaboración con Rusia, tras el despliegue de sus soldados en el frente, podría no solo aumentar la escalada del conflicto, sino también producir una carrera armamentista entre el resto de potencias, como es el caso de su vecina, Corea del Sur. "Este es un escenario que Occidente y la ONU han tratado de evitar durante décadas", afirmó Zysk.

"Un mundo en el que varios Estados poseen armas nucleares se vuelve significativamente más peligroso, ya que aumenta el riesgo de carreras armamentísticas y del uso de armas nucleares, especialmente en regiones inestables", añadió.

Cabe destacar que, Corea del Norte ya ha realizado exhibiciones de su arsenal nuclear, demostrando "que tiene cargas nucleares de hasta unos 200 kilotones (diez veces la bomba de Nagasaki) y misiles que pueden alcanzar todos los objetivos deseables en la región y en Estados Unidos", explicó el profesor. "Sin embargo, cualquier asistencia podría ayudarles con la precisión y fiabilidad de los misiles, así como con la tecnología para disparar varias ojivas guiadas de forma independiente en un mismo misil (MIRV)".

La oposición del resto de países

No solo Corea del Sur o Ucrania parecen estar en contra de dicha alianza, también China, que es probable que "tampoco esté muy entusiasmadas con tales contribuciones de la parte rusa", afirmó Bukkvoll a TV 2, quien cree que estos pueden ser un obstáculo para los planes rusos y norcoreanos. "No es de ninguna manera el caso de que Putin siempre haga lo que los chinos quieren, pero tampoco puede permitirse interferir demasiado con ellos", comentó Bukkvoll.

Ante este escenario, según alerta el profesor Zysk, "si Estados Unidos y la OTAN no reaccionan con suficientemente fuerza a este acontecimiento, esto podría conducir a un nuevo aumento en el número de soldados extranjeros que luchan en el lado ruso a largo plazo, probablemente estén probando sus reacciones ahora", concluyó.