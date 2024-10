Gaza, ante su nuevo 'día 1': el horizonte que se abre entre escombros tras la muerte del líder de Hamás

El diario de guerra en Gaza alcanza su página 377, pero también recoge un 1 señalado en rojo. La Franja afronta las primeras horas, de incertidumbre y expectativas, tras la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, abatido por Israel en una operación en Rafah.

Confirmado su deceso, con el suspense de las pruebas de ADN y de odontología forense de por medio, la pregunta inmediata es '¿y ahora qué?'. Una duda tan clara como lo han sido los primeros mensajes de Israel y Hamás sobre el futuro de una guerra —o "misión", según Netanyahu— por ahora lejos de su final.

El primer ministro israelí no tardó en comparecer para cantar una "victoria moral" de "la luz sobre la oscuridad", fiel a la retórica metafórica que viene empleando. De sus palabras, como de las de otros altos cargos hebreos, era fácil extraer el grado de 'obsesión' que marcaba el cerebro de los atentados del 7 de octubre en todo el aparato israelí. Lejos de admitir que podía ser el fin, se limitó a señalar que era "el principio del fin" de la guerra.

Pero muerto el objetivo 'público número 1' casi nada ha cambiado. Los bombardeos han seguido, con decenas de muertos en Gaza este viernes, y un mandato continuado, esa "misión" aún por terminar. Nadie sabe cuándo, aunque se multipliquen los llamamientos internacionales para hacerlo ya. O cuanto antes. O con un alto el fuego que sirva de solución temporal.

Tel Aviv no responde a estos mensajes. Hamás lo hace emitiendo el suyo propio, un grito de intecionada autosuficiencia, de similar contenido al que ha venido emitiendo Hizbulá tras su reciente descabezamiento. El jefe de relaciones políticas e internacionales, Basem Naim, ha sido el primer cargo de la milicia palestina en responder a la "heroica" muerte de Sinwar, con una amenaza. En su discurso ha dejado claro que esto "no significa ni el fin del movimiento, ni el de la lucha del pueblo palestino".

"La ocupación pronto lo lamentará", añadía poco después el actual responsable del grupo en Gaza, Jalil Haya, uno de los candidatos a suceder a Sinwar y para quien su muerte no hace más que "aumentar la fuerza, la solidez y la determinación del movimiento". Por ello, ha querido aclarar que Hamás no liberará a los rehenes israelíes que aún tiene cautivos. No, al menos, hasta que Israel no detenga su "agresión", retire sus tropas del enclave y ponga en libertad a todos los "heroicos" palestinos presos en sus cárceles.

Al cúmulo de reacciones sólo le faltaba Irán, elemento central de los múltiples enfrentamientos de Israel contra Hizbulá, Hamás o los hutíes y eje de la 'alianza' antiisraelí. A la espera constante de que Tel Aviv responda al ataque con misiles lanzados por Teherán, el régimen iraní ha querido glosar a Sinwar como un "héroe" y una "fuente de inspiración para los combatientes de la resistencia en toda la región, palestinos y no palestinos".

Mientras las conversaciones sobre el futuro de la zona buscan una solución, las autoridades gazatíes han hecho público el último balance de víctimas tras más de un año de ataques israelíes. Al menos serían 42.500 los muertos y 99.500 los heridos en la Franja. Una cuenta letal que también ha crecido en las últimas horas.

"La ocupación pronto lo lamentará" Jalil Haya, líder de Hamás en Gaza

Pero el 'y ahora qué' sobre el futuro de Gaza y su gente no es la única cuestión sobre la mesa. En paralelo surge otra de idéntica formulación por el horizonte de Hamás. Muerto su carismático y fundamentalista líder surgen varios nombres que podrían ofrecer un perfil diferente.

Entre los aspirantes a heredar el liderazgo del grupo, considerado terrorista para Tel Aviv y otros estados y organismos, se encuetra el propio Jalil Haya. Más allá, algunas figuras históricas, como Jaled Meshaal, antiguo jefe del ala política y otro de los nombres ligados a la autoría intelectual del 7 de octubre, o Mousa Abu Marzouk, miembro fundador de Hamás y figura relevante de su buró político.

Todos ellos, figuras de avanzada edad, notablemente mayores que Mohammed Sinwar, hermano del 'jefe' caído y opción de perfil continuista, de acuerdo con los conocedores del entorno.

El "punto de inflexión" hacia un alto el fuego

"Se lo dije al primer ministro israelí: hagamos de este momento una oportunidad para buscar un camino hacia la paz, un futuro mejor en Gaza sin Hamás", apuntaba en una rueda de prensa Joe Biden este viernes junto a Olaf Scholz. Un mensaje internacional llamando a un armisticio al que se han sumado numerosos ejecutivos de todo el mundo.

A la cita entre Biden y Scholz se han sumado posteriormente Emmanuel Macron, para quien estamos ante "un punto de inflexión", y Keir Starmer. El gobernante británico ha pedido "aprovechar al máximo este momento", en el que "lo que se necesita es un alto el fuego en Gaza", avanzando hacia una solución de los 'dos Estados' que sigue ganando adeptos.

Se lo dije: hagamos de este momento una oportunidad para buscar un camino hacia la paz, un futuro mejor en Gaza sin Hamás Joe Biden, este viernes sobre una conversación con Benjamin Netanyahu

También lo ha reclamado Pekín, con el mensaje a las partes para "aplicar inmediatamente un alto el fuego", una tarea a la que se ha sumado Japón al anunciar "esfuerzos diplomáticos" en esta línea.

Palabras, sin embargo, que chocan con los mensajes de las dos partes en conflicto directo, cuya reacción mantiene lejos la posibilidad inmediata de un alto el fuego y aún hace más remota la solución de un final de la guerra, ya sin el cerebro de la matanza del 7 de octubre.