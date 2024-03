Guerra Ucrania en directo: Rusia intercepta drones en Belgorod y Voronezh

La defensa aérea de Rusia intercepta numerosos drones ucranianos sobre las regiones de Belgorod y Voronezh

La defensa aérea de Rusia ha interceptado este martes de madrugada numerosos drones ucranianos sobre las regiones de Belgorod y Voronezh, esta última sufriendo daños en varios edificios, aunque hasta el momento no se han registrado víctimas.



"Esta noche han sido detenidos los intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia utilizando vehículos aéreos no tripulados (UAV). Los sistemas de defensa antiaérea han destruido un vehículo aéreo no tripulado ucraniano sobre el territorio de la región de Belgorod, y otro UAV ucraniano fue interceptado sobre el territorio de la región de Voronezh", ha informado el Ministerio de Defensa ruso en su canal de Telegram.



Por su parte, el alcalde de Voronezh, Vadim Kstenin, ha detallado que hay varios edificios, entre ellos dos residenciales, y numerosos vehículos dañados, aunque las autoridades aún están evaluando los daños.