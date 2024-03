Guerra Ucrania Rusia en directo: las noticias del 25 de marzo de 2024

EEUU insiste: Ucrania no tiene nada que ver con el atentado de Moscú

La portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Adrienne Watson, ha insistido este domingo en que Ucrania "no tiene nada que ver en absoluto" con el atentado del viernes en el pabellón de eventos Crocus City Hall de Moscú que ha dejado hasta el momento 137 muertos y más de un centenar de heridos.



Watson, en declaraciones a la cadena ABC, ha recordado que Estado Islámico ha asumido la responsabilidad del atentado y restado importancia al hecho de que los cuatro sospechosos del ataque, detenidos el sábado, se estuvieran dirigiendo a la frontera con Ucrania en el momento de su arresto.



"El único responsable de este ataque es Estado Islámico. Ucrania no tiene nada que ver en absoluto con lo que ha ocurrido, no hay pruebas de ello y ha sido la filial yihadista del Jorasán la responsable de lo que ha ocurrido", ha declarado Watson en relación a la rama de Estado Islámico para Afganistán y Pakistán.



En respuesta a estas declaraciones, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, se ha burlado de la certeza exhibida por Estados Unidos.



"Ojalá hubieran sabido tan rápido quién mató al presidente Kennedy", ha manifestado Zajarova en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram en relación al asesinato del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy en 1963, un magnicidio sobre el que ha pesado la sombra de una conspiración que rodeó al hombre que la investigación posterior determinó como su asesino, Lee Harvey Oswald.