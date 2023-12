Guerra Ucrania Rusia en directo: ofensiva militar y última hora de Putin y Zelenski

Hallan un micrófono oculto en un despacho habilitado para el jefe del Ejército ucraniano



El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha anunciado la apertura de un procedimiento penal tras la aparición, en un despacho habilitado para el jefe del Ejército del país, el general Valeri Zaluzhni, de un dispositivo de escucha.



“El procedimiento se abre en base al artículo 359, parte 2, del Código Penal de Ucrania: adquisición, venta o uso ilegal de medios técnicos para obtener información”, se lee en un comunicado emitido anoche por el servicio secreto.



El SBU ha subrayado que el micrófono no estaba “directamente en el despacho de Valeri Zaluzhni, sino en uno de los espacios que podría utilizar en el futuro para trabajar”.



Según el servicio secreto, el dispositivo -que está siendo sometido a más análisis- no funcionaba y no tenía capacidad de almacenamiento de audio ni de transmisión remota de un hipotético material grabado.



El descubrimiento del micrófono se produce en medio de los crecientes rumores sobre las supuestas tensiones entre Zaluzhni y el presidente Volodímir Zelenski, que no secundó las conclusiones expresadas en noviembre por el general sobre el estancamiento del frente tras no conseguir Ucrania los resultados esperados en su última contraofensiva.