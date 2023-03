Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de la batalla de Bajmut

Rusia afirma que un ataque a un avión ruso en espacio neutral sería una declaración de guerra

El embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antonov, ha anunciado este miércoles que "un ataque deliberado contra un avión ruso en espacio aéreo neutral sería una declaración de guerra contra la mayor potencial nuclear". Antonov ha declarado que "un conflicto armado entre Rusia y Estados Unidos sería radicalmente diferente de la guerra por el poder que las autoridades estadounidenses están librando a distancia en Ucrania" contra el Kremlin.



El diplomático ha respondido así a una pregunta de los periodistas en la que hacían referencia a declaraciones de senadores republicanos que han sugerido derribar aviones rusos que se acerquen a las aeronaves estadounidenses en el espacio aéreo internacional.



En este sentido, ha reiterado que los cazas rusos no entraron en contacto con el dron estadounidense, sino que este volaba con los transpondedores apagados y violando el área delimitada, mientras que las fuerzas estadounidenses denunciaron que uno de los cazas rusos golpeó una de las hélices del vehículo no tripulado, por lo que acabó derribado en el mar Negro. Así, Antonov ha sostenido que "no hay que llamar la atención a los pilotos rusos, sino a los políticos estadounidenses que están incitando el inicio de un conflicto apocalíptico".