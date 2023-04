Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de los combates en Bajmut

La condición de Corea del Sur para armar a Ucrania

La Presidencia de Corea del Sur ha afirmado este jueves que el posible suministro de armas a Ucrania, en el marco de la invasión rusa, "depende de lo que haga Rusia en el futuro". "Las autoridades rusas comentan cosas que no suceden, pero lo que hagamos en el futuro puede verse al revés, ya que depende de Las acciones de Rusia en el futuro", ha declarado un alto funcionario surcoreano, tal y como ha recogido la agencia de noticias Yonhap.



Estas declaraciones se han producido después de que Moscú y Seúl se hayan enzarzado por unos comentarios del mandatario surcoreano, Yoon Suk Yeol, en las que reconocía que el país asiático no descarta suministrar armas si existe un "peligro real para la población". Así, el funcionario surcoreano ha aseverado que "las palabras del presidente fueron una respuesta de sentido común y de principios" pese a que actualmente no existen "cambios en el apoyo a Ucrania".



"(Yoon) lo expresó de manera hipotética: si ocurre una matanza civil grave o un problema humanitario que la comunidad internacional consideraría grave desde un punto de vista humanitario, ¿cómo puede Corea quedarse quieta en una situación?", ha agregado. Asimismo, ha destacado que "no existe ninguna disposición legal en la ley interna de nuestro país que prohíba el apoyo de armas a un país beligerante externo" y ha indicado que el país está "mucho más activo en la prestación de ayuda humanitaria y financiera este año".



"La razón por la que no estamos tomando tales acciones voluntariamente es para equilibrar y cumplir con la tarea de mantener las relaciones entre Corea y Rusia de manera estable mientras participamos activamente en las filas de la comunidad internacional para proteger la libertad del pueblo ucraniano", ha explicado. El Kremlin reaccionó al posible suministro de Yoon, indicando que proporcionaría armas a sus "socios" de Corea del Norte en el caso de que se animasen a apoyar armamentísticamente al Ejército ucraniano.