Guerra en Ucrania hoy en directo: Rusia empuja a Dinamarca a defenderse

EEUU afirma que el apoyo a Israel no perjudicará la ayuda a Ucrania



La decisión de Estados Unidos de aumentar el apoyo militar a Israel después de los ataques del movimiento islamista palestino Hamás no afectará la capacidad de Washington de seguir armando a Ucrania, aseguró este martes su embajadora ante la OTAN, según Afp.



"Sobre si el apoyo de Estados Unidos a Israel podría o no llegar a expensas del apoyo a Ucrania, no anticipamos ningún escollo importante en ese sentido", dijo a periodistas la representante estadounidense ante la Alianza atlántica, Julianne Smith.



"Pienso que Estados Unidos podrá mantenerse centrado en nuestra asociación y compromiso con la seguridad de Israel, y al mismo tiempo cumplir con nuestros compromisos y prometer seguir apoyando a Ucrania", aseguró.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el domingo que barcos y navíos de combate se aproximen a Israel, en muestra de apoyo, y envió nueva ayuda militar.



Esta nueva crisis ocurre en momentos en que la Casa Blanca busca una forma de mantener el flujo de suministros de armas a Ucrania.