Guía de la investidura de Trump: las claves, los fastos y las primeras medidas por venir

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso a sus seguidores en el estadio Capital One Arena, este domingo, en Washington.

El 5 de noviembre pasado, Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. Ahora, este 20 de enero, se completa su retorno al poder con la toma de posesión formal en el Capitolio de Washington, la capital del país. Vuelve por sus fueros y, en cuanto pise de nuevo el Despacho Oval, comenzará a firmar decretos que intentarán tumbar cuando antes lo levantado por su antecesor, el demócrata Joe Biden.

Antes vienen el bombo y el platillo, el boato, la escenificación del cargo con biblia y constitución de por medio, ante los elegidos de la gloria, los amigos, los correligionarios, los financiadores, los que esperan algo de Trump y sus cuatro años de Gobierno.

Será a las 12 punto del mediodía (seis horas más en Madrid, 18: 00 horas), cuando Biden deje las las riendas del país a Trump. Él, que justo lo echó de la Casa Blanca y ha acabado siendo puente para su regreso. El republicano será el segundo de la historia que vuelve a gobernar después de un primer mandato que no es consecutivo, después del presidente Grover Cleveland en el siglo XIX.

Será el jefe del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, quien tomará juramento al magnate neoyorquino en el gran vestíbulo que se encuentra bajo la cúpula del edificio y que se conoce como "la rotonda" del Capitolio. Desde 1985, con Ronald Reagan, que ningún presidente utilizaba este espacio para la toma de posesión, en lugar de las tradicionales escaleras de la fachada oeste del edificio. Pero las bajas temperaturas que se esperan (de entre -4 y -13 ºC) este lunes han forzado a trasladar la investidura al interior, al igual que ocurrió hace 40 años.

El equipo de Trump no podrá decir esta vez que ha sido la ceremonia más multitudinaria de la historia, como hizo en el 2017, iniciando la era de los "hechos alternativos", cuando todas las imágenes desmentían sus palabras. Lo reducido del espacio lo justifica, pero habrá que ver qué fuerza muestra mientras en la calle.

Aquí tienes los horarios, el protocolo, los invitados y lo que Trump planea hacer en cuanto, legalmente, sea el 47º mandatario de los Estados Unidos de América, la pesadilla recuperada por el voto ciudadano.

El inicio de todo

La segunda Administración Trump arrancará este lunes, 20 de enero, a mediodía, con una gran ceremonia en Washington que estará acompañada, en paralelo, de numerosos festejos a los que ya no se necesitará ser Elon Musk o Santiago Abascal para acudir. Populares.

Los actos arrancarán, en realidad, a primera hora de la mañana en la Casa Blanca, donde el presidente Biden y la primera dama, Jill, recibirán a los Trump para la tradicional ceremonia del té, que simboliza el traspaso de poderes. Una costumbre que no pudo hacerse hace cuatro años porque Trump abandonó la Casa Blanca una hora antes de la llegada de Biden afirmando: "Volveremos de alguna manera", dijo al ir en busca de su helicóptero. Lo ha cumplido a la primera.

Después, los cuatro se trasladarán al Capitolio. Las tomas de posesión de los presidentes de EEUU se celebran siempre en 20 de enero desde 1937, salvo que caiga en domingo, en cuyo caso la ceremonia se pasa al 21. No sucede lo mismo con el juramento de la Constitución, que se mantiene el 20, aunque se realice en privado y después se repita en público.

Donald J. Trump, el 20 de enero de 2017, tomando posesión de su cargo como presidente de EEUU. Chip Somodevilla / Getty Images

Trump será juramentado como el cuadragésimo séptimo presidente, pero será apenas la cuadragésima persona en pronunciar un discurso inaugural. John Tyler, Millard Fillmore, Andrew Johnson, Chester Arthur y Gerald Ford fueron vicepresidentes que ascendieron a la presidencia tras la muerte o renuncia de un presidente. Nunca ganaron una elección por sí solos, por lo que nunca pronunciaron un discurso inaugural.

El juramento presidencial está escrito en la Constitución del país. Artículo II, Sección I de la Constitución: "Antes de comenzar a ejercer su cargo, prestará el siguiente juramento o afirmación: 'Juro (o afirmo) solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos y que, en la medida de mis posibilidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos'". Aunque el juramento sólo tiene 35 palabras, los presidentes y los magistrados principales pueden equivocarse. Basta con preguntarle a Barack Obama, que sabe de eso: tuvo que jurar dos veces.

Roberts, el cabeza visible del Supremo que dará fe del proceso, ya ha pasado por el proceso cuatro veces, por lo que sabe perfectamente cómo va. Aunque con estas cinco tomas de posesión sea veterano, no tiene el récord: lo mantiene John Marshall, quien tomó el juramento presidencial nueve veces; la primera, a Thomas Jefferson, en 1801.

Primero, en realidad, jura el cargo el vicepresidente JD Vance y después será ya el turno de Trump. Ambos jurarán el cargo prometiendo proteger la Constitución con una mano sobre la Biblia. Trump lo hará de nuevo con dos biblias, la del presidente Abraham Lincoln y la que le regaló su madre de pequeño, al igual que hizo en el 2017.

Se supone que los libros serán sostenidas por su esposa, Melania, como hace ocho años, una tradición que inició Lyndon B. Johnson, vendrá el discurso de aceptación. Se abren muchas opciones aquí: ha habido intervenciones que se han limitado a un Padrenuestro, otras a cien palabras contadas. El primero de Trump duró 20 minutos.

Quién asiste

El propio Donald Trump contribuyó a elevar el riesgo al saltarse la costumbre de no invitar a líderes extranjeros, un escenario que se evitaba precisamente por motivos de seguridad. Trump ha invitado incluso al presidente de China, Xi Jinping, pero ya ha anunciado que no irá y que enviará a un alto representante en su lugar. Quienes sí han dicho que asistirán son mandatarios aliados de Trump como el presidente de Argentina, Javier Milei, o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Por España, acude el líder de Vox, Santiago Abascal.

Los mandatarios formarán parte del público exclusivo, y reducido, que podrá seguir la ceremonia dentro de la rotonda del Capitolio, con altos cargos del Congreso, el Tribunal Supremo y todos los expresidentes vivos de Estados Unidos. Trump rompió el protocolo hace cuatro años cuando se negó a asistir personalmente a la toma de posesión de Biden, a quien nunca reconoció como presidente electo. Este año, la sorpresa ha sido la de la exprimera dama Michelle Obama, que no asistirá a la investidura de Trump, según anunció su equipo –tampoco atendió al funeral de Jimmy Carter hace pocos días, aunque sí ha aparecido en redes sociales para celebrar su cumpleaños–, sin dar explicación alguna.

Los primeros fastos populares

Después los actos se trasladarán al estadio Capitol One Arena, un pabellón con capacidad para 20.000 personas, donde el público habrá seguido la jura por las pantallas y tendrán lugar las actuaciones. Trump se ha resarcido este año del ostracismo al que fue sometido en su primer mandato, porque una banda icónica como los Village People ya accedió a tocar en su toma de posesión "por la unidad del país", lo hizo anoche en el acto previo, en el gran discurso de vuelta. Su canción mítica, leyenda gay, el YMCA, se ha convertido en himno del trumpismo a base de repetirla insistentemente en los mítines y actos de campaña de Trump. Hay que decir que quienes forman hoy el grupo ya no son los de la escuadra fundadora, a la que escocería esta cesión.

Pese a las propuestas perjudiciales al colectivo LGBTI+ con el que ha ganado las elecciones, en la toma de posesión de Trump también actuará otro icono gay, la cantante Carrie Underwood, además del cantante de ópera Christopher Macchio y la estrella del country -y padre de Miley Cyrus-, Billy Ray Cyrus.

También se hará a cubierto el tradicional "desfile" del presidente y la primera dama, que suele a hacerse a través de la avenida Pensilvania desde el Capitolio hasta la Casa Blanca. Por segunda vez en la historia la inauguración coincide con el día de Martin Luther King, festivo nacional en recuerdo del nacimiento del activista negro, que tiene lugar el tercer lunes de enero. Por eso se espera que haya más ciudadanos en las calles en esta ocasión, respecto a la primera llegada del mesías rubio.

Se va a celebrar, como de costumbre, una ceremonia honorífica de salida del presidente que cumple mandato -Biden, en este caso- y cuando termine, Trump pasará a la tradicional ceremonia de la firma de las nominaciones, a veces también memorándums u órdenes ejecutivas, de las que ahora hablaremos porque tienen mucha enjundia. Lo siguiente será un almuerzo en el Capitolio con los organizadores de la ceremonia, antes de una tarde complicada, de mucho trabajo.

Trump la empezará revisando a las tropas, para después protagonizar un desfile por la avenida Pensilvania hasta la Casa Blanca, en el que intervendrán un sinfín de colectivos, desde bandas del ejército a grupos de rodeo, conjuntos de empresas conocidas y estudiantes de instituto. Al llegar al edificio presidencial, tendrá lugar otra ceremonia de firmas en la nueva residencia del recién investido presidente. La noche la protagonizarán los tres bailes inaugurales organizados en su honor -muy pocos, en la opinión de muchos, porque Bill Clinton celebró 14 y Obama, diez-.

Más de 25.000 agentes de policía se han desplegado en Washington, en estado de alerta tanto por los dos intentos de asesinato contra Trump durante la campaña como por los dos ataques terroristas del día de Fin de Año. Un número que se ha mantenido pese a que los actos centrales de este 20-N han pasado al interior del Capitolio, más seguro.

Francotiradores en las azoteas, equipos tácticos en el suelo y drones patrullando el cielo completan un despliegue que responde a "un ambiente de amenaza más alta", según explicaban fuentes del servicio secreto. El jefe de la policía del Capitolio, Thomas Manger, explicaba que les preocupan especialmente "los lobos solitarios" como el de Nueva Orleans, que mató a 14 personas.

La valla que rodea todo el centro de Washington, con una longitud de 48 kilómetros, es la más alta jamás erigida en la ciudad, según Reuters, con más de dos metros de altura para que nadie pueda escalarla. Todo el centro de la capital permanecerá cerrado al tráfico, con un bloqueo de barreras de hormigón en algunos puntos, para aislar la zona que va desde el Memorial de Lincoln hasta el Capitolio y engloba a la Casa Blanca.

Aparte de la seguridad, los actos oficiales de jura del cargo en el Capitolio se van a pagar con dinero público, pero después cada presidente tiene un comité de organización que añade actuaciones, bailes y desfiles con dinero recaudado por su equipo, republicano en este caso. Entre los donantes de este año que han trascendido están el propietario de Amazon, Jeff Bezos, y el fundador de Facebook y propietario de Meta, Zack Zuckerberg. Han dado un millón cada uno.

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, en el escenario con los Village People, el día antes de su toma de posesión, ayer en Washington. Carlos Barria / REUTERS

Las firmas que "hará girar cabezas"

Cuando Trump ponga sus posaderas en el Despacho Oval van a cambiar algo más que las cortinas -la otra vez las eligió doraras-. Ya ha avanzado un paquete de cien medidas a tomar de inmediato con las que pretende volar el legado de Biden lo más rápido posible. El presidente electo está preparando más de 100 órdenes ejecutivas para ese el primer día y los iniciales, "en lo que equivale a una campaña de conmoción y pavor sobre seguridad fronteriza, deportaciones y una avalancha de otras prioridades políticas", como lo define la agencia AP.

Pero ya ha ofrecido también un adelanto concreto de lo que va a abordar en su primer día en el cargo, medidas que "hará girar cabezas", en sus propias palabras. La escala de lo que ha planeado podría no tener precedentes y se esperan desafíos legales en su ejecución, pero eso vendrá con los días. Hoy tocan los anuncios. Los básicos son estos:

Inmigración y frontera

Trump ha prometido "lanzar el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos", desde el primer día.

Se espera que declare una emergencia fronteriza nacional y ordene a los militares que ayuden a asegurar la frontera sur, según Fox News.

También ha dicho que pondrá fin a una política de larga data que ha impedido que las autoridades federales de inmigración realicen redadas en iglesias y escuelas.

Se espera que cualquier programa de deportación masiva enfrente dificultades logísticas, miles de millones de dólares en costos y una serie de desafíos legales.

Trump podría actuar rápidamente para volver a implementar su política de "Permanecer en México", que durante su primer mandato devolvió a unos 70.000 solicitantes de asilo no mexicanos al otro lado de la frontera con México para esperar audiencias.

Trump calificó de "ridículo" el derecho constitucional de 150 años de antigüedad que establece que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadano estadounidense y prometió eliminarlo el primer día. Pero hacer eso es mucho más difícil que simplemente emitir una orden ejecutiva, porque la ciudadanía por nacimiento está explícitamente garantizada por la Constitución de Estados Unidos.

Cierre de la frontera por razones sanitarias: Una medida de 1944 llamada Título 42 permite al gobierno estadounidense frenar la migración para proteger la salud pública. La última vez que se utilizó fue durante la pandemia, pero los medios estadounidenses informan que la administración entrante está buscando una enfermedad que ayude a justificar sus planes de cerrar la frontera sur de Estados Unidos con México.

Cárteles de la droga: Se espera que Trump clasifique a los cárteles de la droga como "organizaciones terroristas extranjeras", poniéndolos en una lista junto a grupos como Al Qaeda, el llamado Estado Islámico y Hamás.

Construir el muro: Cuando Trump fue elegido presidente por primera vez en 2016, firmó una orden ejecutiva para construir un muro fronterizo. Aunque se han construido partes del muro, todavía queda mucho por completar y es posible que Trump intente terminar lo que empezó.

Comercio y economía

Tarifas: El magnate ha prometido imponer aranceles amplios a los bienes importados como parte de su promesa de priorizar la manufactura estadounidense. Trump introdujo aranceles en su primer mandato, incluidos algunos sobre China que Biden mantuvo. Pero esta vez promete aranceles del 10% a todas las importaciones, del 25% a los productos canadienses y mexicanos y del 60% a los productos procedentes de China. Ha dicho que empezará a firmar órdenes ejecutivas para imponer estas medidas desde el primer día. Los expertos afirman que los aranceles probablemente encarezcan los bienes de consumo y podrían impulsar la inflación. Algunos países están considerando aplicar aranceles de represalia.

Criptomonedas: Trump ha defendido las criptomonedas y su elección vio el valor de Bitcoin aumentar un 30%. Algunos creen que Trump actuará rápidamente para crear una "reserva federal de Bitcoin" -una reserva estratégica similar a las reservas de oro y petróleo de Estados Unidos- que, según ha dicho, serviría como un "activo nacional permanente para beneficiar a todos los estadounidenses". Hasta ha sacado sus memecoin, con Melania.

Clima y energía

Desechar las políticas climáticas de Biden: El presidente saliente considera que la serie de directivas, leyes y programas de financiación que impulsó para impulsar empleos verdes, regular la contaminación y financiar infraestructura es uno de sus mayores logros. Trump ha dejado en claro que quiere deshacer gran parte de esa medida.

Se espera que utilice órdenes ejecutivas para eliminar las restricciones a las perforaciones en alta mar y en tierras federales, cumpliendo así su promesa de "perforar, perforar, bebé" y aumentar la producción y la independencia energética de Estados Unidos.

También se ha comprometido a prohibir nuevos proyectos eólicos y cancelar los mandatos de vehículos eléctricos.

Retirarse del Acuerdo de París (otra vez): Seis meses después de asumir el cargo en 2017, Trump se retiró del acuerdo climático de París, un acuerdo internacional histórico diseñado para limitar el aumento de las temperaturas globales. Biden intentó volver a unirse al acuerdo en su primer día en el cargo en 2021, pero se espera que Trump vuelva a retirarse.

Disturbios en el Capitolio y justicia

Liberen a los 'rehenes' del 6 de enero: Cientos de personas condenadas después de los disturbios del Capitolio de Estados Unidos en 2021 esperan posibles indultos el lunes, cuando Trump regrese al cargo. "Me inclino a perdonar a muchos de ellos", dijo a CNN durante el verano. "No puedo decirlo de todos y cada uno, porque un par de ellos probablemente se salieron de control". Más de 1.500 personas fueron detenidas en relación con el incidente. Al menos 600 fueron acusadas de agredir o impedir el paso a agentes federales.

Documentos secretos: En su mitin de victoria previo a su toma de posesión el domingo, Trump dijo que publicaría documentos clasificados relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, tema de innumerables teorías conspirativas. Dijo que haría lo mismo con los archivos relacionados con los asesinatos en 1968 del senador Robert Kennedy y del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr.

Política exterior

Guerra de Ucrania: Trump afirmó durante la campaña que pondría fin al conflicto el primer día de su presidencia. Desde entonces ha dicho que podría necesitar seis meses. No está claro qué podría hacer en sus primeros días.

Cuba y Venezuela: Podría usar órdenes ejecutivas para deshacer la reciente decisión de Biden de eliminar a Cuba de la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo. También podría restablecer sanciones contra Venezuela. Ambos países fueron blancos frecuentes de su ira durante su primera administración.

Diversidad y género

En los últimos años, escuelas y empresas de todo Estados Unidos han adoptado políticas diseñadas para apoyar a las mujeres y a las minorías raciales. Estas prácticas, que suelen clasificarse bajo el lema “diversidad, equidad e inclusión” (DEI), han enfurecido a muchos conservadores y han enfrentado desafíos legales. Trump ha prometido disolverlas y grandes corporaciones como Meta, Walmart y Amazon ya han comenzado a dar marcha atrás con iniciativas relacionadas.

Trump podría usar una orden ejecutiva para prohibir que se otorguen fondos federales a escuelas u otras instituciones que tengan programas de DEI. También podría prohibir la financiación a escuelas que enseñen la "teoría crítica de la raza" (CRT) .

Como la mayoría de los presidentes republicanos antes que él, se espera que Trump restablezca la "política de la Ciudad de México", que prohíbe la ayuda federal a grupos internacionales que brindan asesoramiento sobre aborto.

También se espera que restablezca una norma sobre el aborto que prohíbe a los proveedores de servicios de salud federales del Título X, un programa de planificación familiar para personas de bajos ingresos, mencionar el aborto a las pacientes. El cambio en la práctica quitó decenas de millones de dólares a las organizaciones que ofrecen abortos o brindan referencias.

Trump ha criticado repetidamente lo que él llama "locura transgénero" en las escuelas y la atención médica, y ha prometido específicamente prohibir que las mujeres transgénero compitan en deportes femeninos.

TikTok

El domingo por la mañana, Trump prometió emitir una orden ejecutiva que pospondría la implementación de una ley que prohíbe la plataforma de redes sociales TikTok, de propiedad china. Su orden, dijo, les daría tiempo para encontrar un socio estadounidense que compre una participación del 50% en la compañía. Trump anteriormente apoyó la prohibición de TikTok, pero recientemente revirtió su postura, señalando los miles de millones de visitas que dice que sus videos atrajeron en la plataforma durante la campaña presidencial del año pasado.

Trump, temporada 2: el nacionalpopulismo entra de nuevo en escena en la Casa Blanca El republicano toma posesión este lunes como presidente de EEUU con un plan para transformar la Administración que puede acabar con los contrapesos, con más unilateralismo, aranceles y deportaciones y la garantía de caos e imprevisibilidad.

¿Y qué hará Biden?

Y queda un presidente saliente, Joe Biden, que a sus 82 años no se veía ya en su partido con fuerza para batallar otro mandato, y que efectivamente ahora, tras 50 años de trabajo público -sobre todo como senador pero también como vicepresidente- se baja de este autobús de la vida pública.

Junto a su esposa, Jill, viajará hoy mismo a Santa Ynez (California), tras asistir a la investidura de Trump, de vacaciones. Los Biden participarán en un acto de despedida con su antiguo equipo en la base aérea de Andrews, en el estado de Maryland, cerca de Washington, antes de abordar un avión rumbo a California.

El avión en el que viajarán no será designado oficialmente como Air Force One, pues el demócrata ya entonces no será presidente. En su lugar, la aeronave será denominada Special Air Mission 46, en referencia a que Biden ha sido el 46º presidente de Estados Unidos.

Como informa EFE, los Biden ya pasaron unas vacaciones en la localidad vinícola de Santa Ynez el pasado agosto, después de que Biden se viera obligado a poner fin su candidatura a la reelección tras un desastroso debate televisivo contra Trump y cediera el testigo a su vicepresidenta, Kamala Harris. En aquella ocasión, la pareja disfrutó de una semana de vacaciones en un extenso rancho de 8.000 acres, con viñedo propio, propiedad del empresario demócrata y director ejecutivo de Masimo, Joe Kiani.