Hamás insiste en que sin un alto el fuego total no aceptarán ningún acuerdo con Israel

El portavoz del movimiento islamista de Hamás, Osama Hamdan, insistió en que sin un compromiso firme de Israel de un alto el fuego definitivo y de la retirada total de sus tropas de la Franja de Gaza no se sumarán a ningún acuerdo de intercambio de rehenes por presos palestinos.

"Israel no quiere un alto el fuego y no quiere resultados realistas. Por todas estas razones, hemos trasladado a nuestros mediadores que no podemos llegar a un acuerdo que no garantice o confirme un alto el fuego permanente y una retirada completa de la Franja de Gaza", declaró Hamdan ayer martes durante una conferencia de prensa.

Para el portavoz del grupo palestino la propuesta presentada el pasado viernes por el presidente estadounidense, Joe Biden, que tiene como eje principal el cese total de las hostilidades en el enclave, "no concuerda" con la postura que mantuvo Israel el pasado 6 de mayo, cuando por entonces rechazó sumarse a un acuerdo con las mismas demandas.

Reclaman presión sobre Israel para que tenga una "postura clara"

"Biden habló en su discurso de un alto el fuego permanente y una retirada integral que recibimos positivamente y expresamos nuestra satisfacción, pero la ocupación israelí solo quiere una etapa de negociaciones para recuperar a sus prisioneros y luego reanudar su agresión contra nuestro pueblo", aseveró.

Asimismo, pidió a los mediadores que presionen a Israel para que adopte "una postura clara" respecto al alto el fuego permanente y a la retirada integral de sus tropas en un enclave devastado y donde los muertos superan ya los 36.500.

Y pese a que la última propuesta anunciada por Biden estuvo consensuada por Israel, el primer ministro israelí, Benjamín Nentayahu, la consideró "incompleta" y reiteró que su compromiso sigue siendo "la victoria total contra Hamás".