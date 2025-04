Un ex alto cargo de Defensa sentencia a Putin: "Está cometiendo un error de cálculo"

El ex subsecretario de Defensa de EEUU Robert Wilkie.

El ex subsecretario de Defensa de EEUU Robert Wilkie afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, está "calculando mal a escala cósmica" en su guerra contra Ucrania y en sus tratos con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Así se pronunció durante su aparición en el programa Wake Up America de Newsmax, donde Wilkie señaló que Putin "todavía controla el 18% o menos del territorio ucraniano, que es exactamente donde comenzó cuando invadió Ucrania hace unos años".

Wilkie, copresidente del Centro de Seguridad Nacional del America First Policy Institute, también enfatizó que el líder ruso "no está ganando esta guerra. Se encuentra en un punto muerto terrible, y el hecho de que tenga que recurrir a los norcoreanos, que probablemente son los peores de su ejército, que para empezar es bastante bajo, demuestra que no lo está haciendo muy bien".

"Putin está cometiendo ahora un error de cálculo a escala cósmica", afirmó Wilkie. Y añadió que "cuando Vladimir Putin habla ahora en términos gloriosos de capturar una aldea de doscientas o trescientas personas, eso nos dice dónde está esta lucha, que se ha estancado tal como estaba cuando él lanzó su invasión".

Además, subrayó que no sólo Putin está perdiendo gente a un ritmo increíble, sino que también los chinos están muriendo en el campo de batalla y la munición que los ucranianos están capturando es principalmente china.

El ex subsecretario de Defensa apuntó tambien que Trump tiene "las cartas económicas y militares" y "Putin perderá lo que le queda de poder económico a medida que la energía estadounidense comience a inundar el mercado con la política 'Perfora, nene, perfora' de la administración, y eso paralizará aún más la economía [de Putin]".

Wilkie concluyó que Trump sabe muy bien que Putin es un gánster, "y estoy muy feliz de haber visto la reunión con el presidente [Trump] y [el presidente ucraniano] Zelenski en Roma, porque si Putin no recibe ese mensaje, no recibirá ningún mensaje".