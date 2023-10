Irán habría ayudado a Hamás en el ataque a Israel, según The Wall Street Journal

Irán habría ayudado a preparar el ataque de Hamás a Israel, en el que han muerto más de 700 israelíes desatando una nueva guerra con Gaza, según información publicada este domingo por The Wall Street Journal.

Miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán habrían ayudado desde agosto pasado a planificar el ataque e incluso habrían dado luz verde para su inicio, según fuentes de Hamás y de Hizbulá citadas por el periódico neoyorquino.

Los detalles se habrían afinado en reuniones celebradas en Beirut entre oficiales iraníes, miembros de Hamás (grupo que controla la Franja de Gaza) y representantes de Hizbulá (agrupación presente en el Líbano). Días antes del ataque, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, publicó en redes sociales que "el régimen sionista es un cáncer que está a punto de ser exterminado por el pueblo palestino".

Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos ha afirmado que no hay pruebas de la supuesta implicación de Irán en el ataque sin precedentes del sábado. “Aún no hemos visto pruebas de que Irán haya dirigido o esté detrás de este ataque en particular", dijo este domingo en una entrevista con CNN el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. El jefe de la diplomacia estadounidense apuntó, no obstante, que Irán mantiene "una relación desde hace tiempo" con grupos islamistas como Hamás y Hizbulá.

El Departamento de Estado de EE.UU. desmintió el sábado que los fondos iraníes que EE.UU. desbloqueó el mes pasado como parte de un intercambio de prisioneros con Irán hayan sido utilizados para atacar Israel. La diplomacia estadounidense recordó que los 6.000 millones de dólares liberados solo están a disposición de Irán para cuestiones humanitarias, como la compra de alimentos y de medicinas.

Ya son más de 700 los muertos en Israel por el ataque por tierra, mar y aire del grupo islamista Hamás que el sábado cogió por sorpresa al país. Supone una tragedia nacional para un Estado que no sufrió tantos fallecidos en poco más de un día en toda su historia, desde su creación en 1948, y pese a los muchos conflictos armados vividos.

Del lado palestino, la cifra de víctimas mortales en Gaza se sitúa en al menos 413, según el último informe del Ministerio de Sanidad gazatí, aunque el Ejército israelí dijo haber matado a 400 "terroristas" en Gaza y cientos más en territorio israelí.