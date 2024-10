Israel ataca otra vez el centro de Beirut: cinco muertos en un nuevo bombardeo

Al menos cinco personas han muerto y otras ocho han resultado heridas en un bombardeos israelí en el centro de la capital de Líbano, Beirut, en el marco de los bombardeos israelíes que, según dicen, tienen como objetivo al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud de Líbano ha proporcionado el balance de víctimas, indicando que el ataque ha tenido lugar en el barrio de Al Bashura, después de que tres personas sucumbieran a sus heridas. Minutos antes, este organismo había informado del fallecimiento de dos personas.

Además, ha señalado a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social X que las personas que han resultado heridas han sido trasladadas al hospital. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se han limitado a anunciar que están bombardeando la capital y han señalado que darán más detalles próximamente.

Estas víctimas se suman a los 46 muertos y 85 heridos registrados durante la jornada por bombardeos del Ejército de Israel en distintos puntos del país. En las últimas dos semanas, las acciones israelíes han dejado más de un millar de muertos, entre los que destaca el líder de Hezbolá, Hasán Nasralá. Desde entonces, más de un millón de libaneses y sirios han huido del país, la mayoría cruzando la frontera hacia Siria.

Un "objetivo aéreo sospechoso" cerca de Tel Aviv

Las defensas israelíes interceptaron esta madrugada un "objetivo aéreo sospechoso" en la costa cerca de la ciudad de Tel Aviv, después de lo cual sonaron las alertas en la aledaña Bat Yam para que los ciudadanos acudieran a refugio. "Hace poco, la Fuerza Aérea Israelí interceptó un objetivo aéreo sospechoso en la costa del área de Dan, en el centro de Israel", informaron las fuerzas de defensa israelíes (IDF), que en ese momento aseguró que no se prendió ninguna alarma, dando a entender que no hubo daños.

Sin embargo, poco después alertó a la población de Bat Yam, al sur de Tel Aviv para que los residentes fueran a los refugios protegidos. De momento, en este ataque nocturno, que nadie ha reivindicado todavía, no se han registrado heridos, según el periódico The Times of Israel.

Después del ataque iraní con 180 misiles a Israel del martes, el grupo libanés Hizbulá lanzó este miércoles unos 100 cohetes, sin causar heridos ni víctimas mortales. Según un comunicado militar israelí, se detectaron 70 lanzamientos de cohetes en un lapso de 2 horas contra la zona de Galilea Occidental, en el norte de Israel, y los proyectiles cayeron en zonas abiertas. Asimismo, otros dos misiles que atravesaron la frontera entre el Líbano e Israel fueron detectados y otros treinta, de nuevo contra la Galilea Occidental a última hora de la tarde, todos impactando en zonas despobladas.

Estos lanzamientos coinciden con la presencia de tropas israelíes en el sur del Líbano, donde irrumpieron la madrugada del martes para llevar a cabo una ofensiva terrestre contra el grupo chií Hizbulá. El Ejército israelí se refirió por primera vez este miércoles al desarrollo de combates de corta distancia en el sur del Líbano, donde hasta ahora sólo hablaba de bombardeos.

Hizbulá, por su parte, anunció en un comunicado, también por primera vez, que mantenía enfrentamientos contra un grupo de soldados israelíes "infiltrados" en la localidad sureña de Maron al Ras, pegada a la línea divisoria común, e insinuaba haber causado muertos.

En la tarde del miércoles, las fuerzas armadas israelíes anunciaron la entrada de la División 36, que incluye brigadas acorazadas y de infantería en el Líbano para unirse a la ofensiva hebrea contra Hizbulá, que deja en la últimas dos semanas cerca de 2.000 muertos.