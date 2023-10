La candidata derrotada Patricia Bullrich pide el voto para Milei en la segunda vuelta de las elecciones en Argentina

Patricia Bullrich, candidata a la presidencia de Argentina hasta el pasado domingo, cuando quedó relegada al tercer lugar tras los comicios, ha anunciado su apoyo público al ultraliberal Javier Milei de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 19 de noviembre.

Tal y como adelanta El País, la excandidata y líder del partido Propuesta Republicana (Pro), de corte conservador, ha asegurado en una rueda de prensa que este es el único camino para vencer al kirchnerismo, representado por Sergio Massa, candidato del partido Frente Renovador y ganador de la primera vuelta con un 36,7% de los votos frente al 30% de Milei.

“Tenemos la obligación de no ser neutrales. Nuestra decisión es unilateral, no hubo una negociación con Milei", ha argumentado Bullrich, conocedora de que la postura que tome la coalición que representa será decisiva en la segunda ronda electoral, cuando se decidirá el nuevo inquilino de la Casa Rosada.

División en la coalición Juntos por el Cambio

Esta noticia supone una inyección de optimismo para Javier Milei, que desde que se hicieron públicos los resultados de los comicios del pasado domingo, ha iniciado una acelerada campaña por ganarse el apoyo del macrismo y transformar su imagen pública, muy polémica y controvertida durante los últimos meses.

Sin embargo, las declaraciones de Bullrich no parece que vayan a cerrar el debate en el seno de la coalición Juntos por el Cambio, formada por la Unión Cívica Radica (UCR) y el Pro en 2015 en torno a la figura de Macri, ya que desde la UCR así como desde los sectores más moderados dentro del Pro ya afirmaron que no apoyarían a Milei, una división que se verá reflejada el próximo 19 de noviembre entre los votantes argentinos que decidieron depositar su voto en la urna del partido de Bullrich.

De hecho, pesos pasados de la alianza como Ernesto Sanz, dirigente de la UCR y uno de los fundadores de Juntos por el Cambio, ya comunicó que su partido no iba a apoyar al ultraderechista Milei. “Si las partes empiezan a decidir cosas diferentes y no tienen vocación de seguir juntas, es obvio que se rompen. Las coaliciones no están diseñadas para vivir eternamente, viven lo que sus miembros quieren”, aseguró Sanz durante la mañana del miércoles.

"Cuando la patria está en peligro, todo esta permitido excepto no defenderla" Patricia Bullrich, candidata derrotada en las elecciones argentinas.

Durante la comparecencia de prensa Bullrich se ha mostrado muy crítica con Sergio Massa, máximo rival de Milei por la presidencia del país, y ante los micrófonos, ha justificado su posición asegurando que "cuando la patria está en peligro todo está permitido excepto no defenderla".

Ya durante la noche electoral y tras conocer los resultados, Bullrich arremetió duramente contra su adversario Massa. "Mi objetivo es acabar con el populismo", que según la candidata conservadora, representa el peronismo.

Pese a compartir algunas propuestas, la convivencia política de Milei y Bulrrich no ha sido, ni mucho menos idílica, teniendo en cuenta que durante la campaña ambos políticos se enzarzaron en más de una ocasión con insultos e incluso una denuncia por injurias de por medio. Sin ir más lejos, en el último debate, Javier Milei acusó a Bullrich de ser una "montonera tirabombas", debido a su pasado en la guerrilla peronista Montoneros, llegando a acusarla de asesinar "niños en un jardín de infantes".

En este contexto parece complicado atisbar qué ocurrirá en poco más de tres semanas en Argentina y qué candidato terminará imponiéndose en última instancia. Por el momento, el escenario político parece incierto, con alrededor de 700.000 votos de la izquierda tradicional -que sobre el papel apoyarán a Massa- y los más de seis millones de votos de Juntos por el Cambio por los que ambos candidatos pelearán y serán los que tengan la llave de la Casa Rosada.