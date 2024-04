La investigación sobres lo vínculos de Hamás y la UNRWA concluye que Israel no ha presentado pruebas

La investigación independiente, llamada a despejar dudas sobre los presuntos vínculos entre la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) y Hamás, atribuidos por Israel a varios de sus empleados a principios de año, ha concluido que las autoridades israelíes no han presentado pruebas que acrediten la participación de alguno de los trabajadores de la organización en en el ataque del 7 de octubre. "Israel no ha proporcionado ninguna prueba que lo respalde", reza un informe que se ha elaborado a partir de reuniones con todas las partes, incluido el Gobierno israelí.

La investigación, liderada por la exministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, después de la cascada de críticas y retirada de fondos sobre la UNRWA, fundamentadas en las acusaciones de Israel, concluye también que la organización de la ONU encargada de proporcionar asistencia y protección a los refugiados palestinos en Oriente Próximo, tiene margen de mejora en cuestiones como la neutralidad o la transparencia.

Las acusaciones de Israel llevaron a 16 países a suspender o congelar los fondos, lo que privó de golpe a la UNRWA de 450 millones de dólares y puso en duda la continuidad de sus operaciones, tanto en la Franja de Gaza como en otras zonas de la región donde también hay refugiados palestinos.

"Ante la ausencia de una solución política entre Israel y los palestinos", el grupo subraya que la labor de la agencia es "irremplazable e indispensable" en distintos ámbitos sociales, especialmente en educación y atención sanitaria. "Muchos ven a la UNRWA como un salvavidas humanitario", expone.

En su caso, y al contrario de lo que ocurre contras agencias de Naciones Unidas, persisten desafíos específicos que complican la "neutralidad" que se le presupone a una organización así, entre otras cosas porque la mayoría de su personal es local y puede ser incluso receptor de la ayuda que brinda la propia agencia.

La UNRWA ha establecido un marco "robusto" para tratar de detectar cualquier ruptura de esta neutralidad, pero los investigadores creen que hay margen de mejora en cuanto a las opiniones políticas que los empleados expresan públicamente o el "contenido problemático" de algunos libros de texto, entre otros ámbitos.

El informe plantea una mayor vigilancia y procesos disciplinarios más firmes sobre la plantilla, así como que se respete en todo momento el carácter civil de las instalaciones y se omitan sesgos ideológicos en las escuelas de la UNRWA, revisando el contenido del material y prohibiendo cualquier discurso de odio o "referencia antisemita".

Los expertos reclaman, además, una mayor transparencia hacia los donantes y una mejora de la estructura interna de la UNRWA, entre ellas la oficina responsable de revisar cuestiones de carácter ético. Asimismo, llaman a limitar la labor de los sindicatos, puerta de entrada de "facciones políticas" para presionar a los directivos: "la politización de los sindicatos está considerado uno de los problemas de neutralidad más sensibles", señalan.

La propia Colonna ha resaltado las 50 recomendaciones sobre ocho áreas "críticas". "Aplicar estas recomendaciones ayudará a la UNRWA a cumplir con sus funciones y restablecer la confianza cuando sea necesario", ha indicado la exministra de Exteriores francesa en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Guterres acepta las recomendaciones

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha agradecido la labor de Colonna y su equipo y ha alabado la "investigación esencial" que han llevado a cabo durante estos meses. "Acepta las recomendaciones" recogidas en el informe, lo que da pie a un "plan de acción" que coordinará con el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini.

Guterres "cuenta con que los donantes, los países de acogida y los trabajadores cooperen plenamente en la puesta en práctica de las recomendaciones", según un comunicado difundido por su portavoz y en el que el máximo responsable de la ONU insiste en la necesidad de apoyar "activamente" la labor de la UNRWA, que sigue siendo "un salvavidas para los refugiados palestinos en la región".

El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha manifestado su satisfacción por las conclusiones y ha acogido las recomendaciones del informe, que "confirma que la UNRWA ha aplicado durante muchos años políticas, mecanismos y procedimientos para garantizar que se cumple con el principio de neutralidad".

"Salvaguardar la neutralidad de la agencia es capital para nuestra capacidad de seguir salvaguardando las vidas y contribuyendo al desarrollo humano de los refugiados palestinos en la Franja de Gaza en un momento de crisis humanitaria sin precedentes, y en Cisjordania (incluida Jerusalén Este), Siria, Líbano y Jordania", ha subrayado. Lazzarini ha destacado además que la UNRWA está trabajando en un plan de acción con un calendario y presupuesto concretos para aplicar las recomendaciones del informe.

Israel: investigación ni "auténtica" ni "minuciosa"

Sin embargo, Israel ha criticado ya el texto por considerar que la investigación no ha sido "auténtica" ni "minuciosa" a la hora de investigar los vínculos de sus trabajadores con Hamás. "No se parece a una investigación auténtica y minuciosa. Se parece a un intento de evitar el problema y no afrontarlo de frente", ha afirmado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Oren Marmorstein, en un comunicado.

Israel considera que "el informe de Colonna ignora la gravedad del problema y propone soluciones cosméticas que no responden a la enorme infiltración de Hamás en la UNRWA". "Hamás se ha infiltrado tan profundamente en la UNRWA que ya no se puede distinguir dónde termina la UNRWA y dónde comienza Hamás", ha apuntado Marmorstein.

El portavoz israelí ha asegurado que "más de 2.135 trabajadores de la UNRWA son miembros de Hamás o Yihad Islámica Palestina y que una quinta parte de los administradores de colegios de la UNRWA son miembros de Hamás".