La prima de Putin filtra información secreta sobre 48.000 soldados desaparecidos en combate

Una de las primas del mandatario ruso, Vladímir Putin, quien trabaja como viceministra de Defensa de la Federación de Rusia, Anna Tsivileva, afirmó durante una mesa redonda en la Duma Estatal que cerca de 48.000 soldados rusos que participaron en la guerra contra Ucrania se encuentran desaparecidos. "Nos contactaron (los familiares de los desaparecidos) 48 mil", anunció Tsivileva.

Sin embargo, el jefe del Comité de Defensa de la Duma estatal, Andréi Kartapolov, quien también estuvo presente en la mesa redonda, solicitó a los diputados que no trasmitieran el número de personas desaparecidas. Debo pedirles que se abstengan de revelar estas cifras. Esta es información clasificada, bastante sensible. Y cuando redactemos los documentos finales, no queremos que estas cifras se mencionen en ninguna parte", destacó.

El Viceministro de Defensa también criticó el anuncio de la prima de Putin, aclarando que no dieron las cifras de desaparecidos, "sino las llamadas a nosotros. Ellos (los familiares) encontrarán muchos. Por lo tanto, esta cifra son sólo solicitudes, no estadísticas".

Según 'Vestk', desde inicios del año hasta mediados de noviembre se otorgaron cerca de 182,9 millones de rublos, casi el doble que en 2023 para identificar los cuerpos encontrados de soldados fallecidos en combate. Mientras tanto, un estudio realizado por 'Mediazona' y el servicio ruso de la 'BBC', anunciaron a finales de noviembre la muerte de 80.973 militares rusos desde el comienzo de la guerra.

¿Quién es la prima de Putin?

Nació el 9 de mayo de 1972 en la ciudad de Ivánovo, tiene 52 años y es la primera familiar del mandatario ruso que obtuvo públicamente un cargo gubernamental. Anteriormente, se encargaba de gestionar la vivienda y los servicios sociales de los soldados, mientras que actualmente es la principal interlocutora entre el Ministerio de Defensa y el Parlamento para todo lo relacionado con la legislación del sector de defensa. Su marido, Sergey, Tsivilov, fue nombrado en 2018 vicegobernador y más tarde gobernador de la región carbonífera de Kemerovo.