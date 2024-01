La victoria oficialista en Taiwán augura turbulencias en el estrecho de Formosa

El triunfo en las elecciones presidenciales de Taiwán del candidato oficialista y hasta ahora vicepresidente, William Lai (Lai Ching-te), hace prever cuatro años más de tensiones con China, que considera al vencedor como un separatista, apuesta por la reunificación del país y cree que los comicios no han expresado el sentir unánime de la población.

"Los resultados no son buenos para China", considera en declaraciones a Efe el director del Observatorio de la Política China, Xulio Ríos. No obstante, el experto puntualiza que "no es previsible" que Pekín reaccione "de forma brusca e intempestiva, pues eso solo incrementaría la desafección".

“A lo que sí le obliga es a repensar de forma significativa su política hacia Taiwán, pues ofrece signos claros de agotamiento”, comenta Ríos, quien cree que los gestos de ambas partes de aquí al 20 de mayo, cuando Lai tomará posesión, “serán importantes”.

Críticas de ida y vuelta

De momento, los cruces de reproches entre Pekín y Taipéi tras las elecciones ilustran una relación que en los últimos años ha ido de mal en peor y no tiene visos de mejorar próximamente.

China reaccionó a la victoria de Lai asegurando que el resultado no representa la opinión mayoritaria de la sociedad taiwanesa respecto a cuál debe ser la relación con China, a lo que el Ministerio taiwanés de Exteriores replicó pidiendo a Pekín que respete los resultados electorales y afronte “la realidad” de la isla.

Sobre este enfrentamiento constante también se han pronunciado las urnas, a juicio de Ríos. “A la vista del balance de las elecciones, hay un cierto hartazgo en sectores de la sociedad taiwanesa disconformes con que el estrecho lo absorba casi todo y que reclaman políticas eficaces en el orden de la existencia material y no tanto de lo existencial, de la soberanía”, indica.

En este ámbito es precisamente donde ha hecho más hincapié el Partido Popular de Taiwán (PPT), cuyo candidato, Ko Wen-Je, sumó el 26,46 % de los apoyos, lo que lo convierte en “crucial” en la futura política de alianzas del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), que pese a haberse hecho con la Presidencia ha perdido la mayoría en el Yuan Legislativo (Parlamento).

Continuidad en la política taiwanesa

A priori, la elección de Lai supondrá una continuación de las políticas emprendidas por su predecesora, Tsai Ing-wen, en un contexto más adverso en el plano doméstico, porque al haber perdido la mayoría legislativa el PDP tendrá que negociar con la oposición, formada además del PPT por el Kuomintang (KMT), segundo en número de votos presidenciales (33,49 %) pero con un apoyo de hasta el 40 % en las legislativas.

“Creo que habrá continuidad respecto a la política exterior hacia Estados Unidos, China y otros países. (Lai) está abierto al diálogo y creo que del lado chino también habrá continuidad, no vamos a presenciar una guerra”, aseguró a EFE Sana Hashmi, miembro de la Taiwan Asia Exchange Foundation.

El diálogo entre China y Taiwán, suspendido desde hace ocho años, parece poco probable que se reanude bajo la Presidencia de Lai, dadas las escasas simpatías de Pekín hacia el presidente electo, a quien acusa de “separatista”, recordó la experta.

“No creo que dependa de cómo Taiwán se aproxime a China, sino que depende más bien de qué concesiones esté dispuesta a ofrecer la parte china. Si Pekín quiere diálogo con Taipéi, tendrá diálogo, pero no lo veo sucediendo sin las condiciones del lado chino”, aseveró, en relación al planteamiento defendido históricamente por el Gobierno chino: que existe una sola China y que la República Popular es la única representante de ella.

Desescalar para afrontar problemas internos

Chen Ming-chi, profesor asociado de la Universidad Nacional de Tsing-Hua, también apostó por un mantenimiento del statu quo en el estrecho de Formosa a corto plazo, puesto que las tres partes implicadas (China, Taiwán y Estados Unidos) están interesadas en “desescalar” la tensión y volcar su atención en el plano interno.

“Ahora hay un montón de problemas domésticos en China, la economía no está yendo bien… Xi Jinping pondrá más recursos y prestará más atención a sus problemas domésticos”, puntualizó Chen este domingo en una charla con un grupo de periodistas, en la que señaló que el Gobierno chino buscará aprovechar la debilidad parlamentaria del PDP para “arrinconar” a Lai.

“Lai es un político maduro y no es la primera vez que el PDP ostenta el asiento presidencial. Creo que será muy cauto y no se dejará enfadar fácilmente por la posición china”, aseveró el profesor universitario. Y agregó que, en los próximos cuatro años, la economía taiwanesa continuará la tendencia a depender menos de China.

Primer encuentro con EEUU

De momento, este lunes, Lai se ha reunido ya con una delegación de exfuncionarios estadounidenses que está de visita en la isla tras las elecciones. El líder del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) mantuvo un encuentro con el exasesor de seguridad nacional Stephen Hadley (2001-2009) y el exsubsecretario de Estado James Steinberg (2009-2017) en la sede central del PDP, según la agencia oficial CNA.

Durante la reunión, en la que también estuvo presente la vicepresidenta electa y exembajadora de facto en Estados Unidos, Hsiao Bi-khim, Lai manifestó su intención de “defender la paz y la estabilidad” en el estrecho de Formosa, en línea con las políticas de la presidenta actual, Tsai Ing-wen (PDP).

Lai, que asumirá el cargo el próximo 20 de mayo, aplaudió el comunicado difundido por el Gobierno estadounidense tras las elecciones de Taiwán, un texto que provocó la protesta formal de China y que, en opinión del presidente electo, demuestra la “fuerte camaradería” entre Estados Unidos y Taiwán.

Asimismo, Lai manifestó su deseo de que Estados Unidos, al que definió como el socio “más importante” de Taiwán, “pueda continuar apoyando” a la isla, en aras de profundizar la cooperación mutua y “asegurar la paz, el desarrollo y la prosperidad regional”.

Previamente, la actual presidenta de Taiwán recibió en el palacio presidencial a Hadley y Steinberg, quienes llegaron este domingo a la isla como parte de una visita a título personal promovida por el Gobierno estadounidense, según informó en un comunicado el Instituto Americano (AIT) en Taiwán, que actúa como embajada de facto de Washington.