Las ONG sirias acuden a la prisión de Sednaya, icono de torturas para rescatar a detenidos políticos

La Defensa Civil siria, conocidos como los cascos blancos, llegaron este lunes a la infame prisión de Sednaya, que estaba gestionada por el Gobierno sirio y conocida por el uso de la tortura contra los miles de presos, para rescatar a los detenidos en "celdas subterráneas ocultas".

Al menos dos equipos llegaron esta madrugada a la prisión, al norte de la capital siria, mientras que otros tres se les han ido uniendo "acompañados por un guía familiarizado con la disposición de la prisión. Se espera que el resto de los equipos lleguen gradualmente, retrasados por las difíciles condiciones de seguridad en las carreteras y la grave congestión del tráfico", dijeron los rescatistas que operaban fuera del control de Damasco.

Los cascos blancos han comenzado la misión en la cárcel, también para "investigar celdas subterráneas ocultas, en las que al parecer se encuentran detenidos según los supervivientes".

"Los equipos están formados por unidades de búsqueda y rescate, especialistas en abrir muros, equipos de apertura de puertas de hierro, unidades caninas adiestradas y personal sanitario", aseveró.

Ayer, los insurgentes declararon "libre" Damasco y el presidente sirio, Bachar al Asad, huyó a Moscú junto a su familia en el marco de una ofensiva insurgente que comenzó el pasado 27 de noviembre y liderada por el Organismo de Liberación del Levante (Hayat Tahrir al Sham o HTS, en árabe) y que es heredera de la exfilial siria de Al Qaeda.

Con el control de cada ciudad, el grupo fue abriendo las puertas de las cárceles, donde se encontraban numerosos prisioneros políticos, como han ido denunciando durante años organizaciones de derechos humanos, entre ellas la de Sednaya.

El jefe de los cascos blancos, Raed al Saleh, dijo en su cuenta oficial de X que ya han abierto "varias zonas del interior de la prisión, incluida la cocina y el horno", pero hasta ahora no han "encontrado nada".

"Estamos trabajando con toda nuestra energía para alcanzar una nueva esperanza, y debemos estar preparados para lo peor", aseveró.

Asimismo, pidió a "las familias de los detenidos y desaparecidos forzosos en las cárceles del difunto régimen de Al Asad" que no vayan a la prisión ya que es "inútil y dificulta" su tarea.

La misión de expertos de la ONU que desde 2011 investiga las violaciones de derechos humanos en Siria calificó ayer, domingo, la caída del régimen de Bachar al Assad como "un histórico nuevo comienzo para un pueblo que ha sufrido 14 años de atrocidades" y lo consideró una oportunidad para que se dé paso a una era más respetuosa con los derechos humanos en el país.

La nota celebra especialmente la liberación de prisioneros que se ha producido en la prisión de Sednaya, a las afueras de Damasco: "Es una imagen que millones de sirios no podrían imaginar hace apenas unos días y es importante que las autoridades actuales se aseguren de que las atrocidades allí no se repitan".

"Es una imagen que millones de sirios no podrían imaginar hace apenas unos días y es importante que las autoridades actuales se aseguren de que las atrocidades allí no se repitan"

La prisión militar de Sednaya está situada a 30 kilómetros al norte de Damasco (Siria), que estaba gestionada por la Policía Militar.

Se hizo terriblemente famosa por el uso de tortura y fuerza excesiva tras un motín de detenidos en 2008, un lugar en los que podría haber entre 10.000 y 20.000 presos, de acuerdo a Amnistía Internacional.

Desde el comienzo de la crisis en Siria en 2011, la prisión se ha convertido en el destino final tanto de opositores pacíficos a las autoridades como de militares sospechosos de oponerse al régimen.

El plan era la anarquía

El primer ministro sirio, Mohamed Ghazi al Jalali, denunció además lunes que Bachar al Assad, ahora asilado en Rusia, "tenía un escenario de dejar el país sumido en la anarquía". Al Jalali, en una entrevista al canal de televisión Sky News Arabic, indicó que en su última comunicación con el derrocado mandatario, antes de que el HTS declarara Damasco libre, le informó de que "la situación ya no era tolerable y él dijo 'mañana vemos'", y subrayó: "las cosas habían llegado a un callejón sin salida".

Denunció también el hecho de que a su Gobierno, designado en septiembre pasado, no se le permitía el contacto directo con el derrocado jefe de Estado, que gobernó el país durante más de dos décadas. "La naturaleza de la estructura del régimen no permitía el contacto directo con Al Assad (...) estaba sólo en la toma de decisiones de la política exterior y no las discutía con nosotros", apuntó.

La coalición insurgente, integrada por una variedad de facciones, incluidas islamistas y proturcas, respondió de forma positiva a la disposición mostrada ayer por Al Jalili de permanecer en el puesto, con los miembros de su Ejecutivo, hasta el traspaso del poder a una nueva dirección del país para evitar el colapso de servicios básicos.

En este contexto, reafirmó que "existe una coordinación para reunirme con los dirigentes de las operaciones militares (del HTS), y no hay objeciones para encontrar a Abu Mohamed al Jolani", máximo líder de la alianza islamista.

Unos rebeldes posan victoriosos sobre un tanque en las calles de Damasco, el 9 de diciembre de 2024. Mohamed Azakir / REUTERS

La ayuda de EEUU

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró esta madrugada que Estados Unidos "hablará con todos los grupos sirios" en un proceso de transición liderado por Naciones Unidas para cerrar la era de "brutalidad" de la familia Al Assad en el país. En un breve discurso desde la Casa Blanca, Biden dijo que "hemos tomado nota de las declaraciones de los grupos rebeldes en los últimos días y están diciendo ahora lo correcto, pero tienen grandes responsabilidades".

Biden, quien advirtió que los próximos días determinarán el futuro de una nueva Siria, urgió a que "todos lo grupos de oposición que buscan gobernar Siria demuestren su compromiso con los derechos de todos los sirios, el imperio de la ley y la protección de las minorías étnicas y religiosas".

Estados Unidos apoyará, dijo, "una transición que los aleje del régimen de Asad hacia una Siria independiente; soberana e independiente, con una nueva Constitución. Un nuevo Gobierno que esté al servicio de todos lo sirios".

"Este proceso debe ser determinado por el pueblo sirio. Estados Unidos hará lo que sea necesaria para apoyarlos, incluido mediante ayuda humanitaria para ayudar a Siria después de más de una década de guerra y una generación de brutalidad en la familia Al Assad. Pero seguiremos vigilantes. No se equivoquen, algunos de los grupos rebeldes que han derrocado a Al Assad tiene un macabro historial de terrorismo y abusos de derechos humanos", añadió el mandatario. El país tiene una recompensa de 10 millones de dólares por la captura del líder del Organismo de Liberación del Levante.

Además, EEUU está trabajando junto a sus aliados en Oriente Medio para "destruir las armas químicas del Gobierno del presidente sirio" y evitar que caigan en manos equivocadas, explicó a la prensa un alto funcionario estadounidense, indica EFE. Esa fuente explicó que, en los últimos días, el Gobierno de Joe Biden se ha esforzado en vigilar el arsenal químico sirio con el objetivo de impedir un posible uso por grupos terroristas o facciones armadas.

El funcionario aseguró que los servicios de inteligencia estadounidenses tienen localizado ese inventario de armas y creen que seguirá seguro. "Estamos tomando medidas muy prudentes. Hacemos todo lo posible para garantizar que estos materiales no estén disponibles para nadie y permanezcan protegidos", declaró. "Queremos asegurarnos de que el cloro y sustancias aún más peligrosas sean destruidas. Existen varios esfuerzos en este sentido con nuestros socios regionales", detalló el funcionario.