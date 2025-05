Trump descarta otro mandato y apoya a JD Vance y Marco Rubio como sustitutos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en alguna ocasión ha dejado caer su intención de ir a por un tercer mandato en 2028, descartó finalmente este domingo dicha idea, dejando caer como posibles candidatos sustitutos al actual vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio.

El mandatario defendió que no entraría en este debate porque por ahora se encuentra centrado en su cuatrienio, aunque afirmó que Vance es "un tipo fantástico y brillante" y Rubio "genial" para liderar el movimiento de 'Make America Great Again' (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez).

Uno de los candidatos favoritos sería JD Vance, pues según consideró el líder republicano cuenta con cierta ventaja debido a su posición. "Ciertamente, dirías que alguien es el vicepresidente, si esa persona es sobresaliente, supongo que tendrá una ventaja", destacó Trump en la entrevista emitida hoy en 'Meet the Press', de la 'NBC'.

Respecto a la posibilidad de presentarse de nuevo a las siguientes elecciones, el estadounidense reiteró que es algo que no se encuentra en sus planes. "Mucha gente quiere que lo haga. Es algo que, hasta donde sé, no está permitido. No sé si es constitucional... Pero no es algo que pretendo hacer", señaló.

Quiero tener cuatro años excelentes y cederle el puesto a alguien, idealmente un gran republicano Donald Trump para la 'NBC'.

A pesar de ello, cabe recordar que el mandatario dijo en el pasado que aunque la constitución no lo permita "hay métodos" para conseguirlo y esquivar la Enmienda 22, que recoge que "nadie podrá ser elegido presidente más de dos veces" ni "nadie que haya ocupado el cargo o lo haya ejercido durante más de dos años de un mandato para el cual otra persona haya sido elegida".

Además, aunque el líder se desliga de estos comentarios, lo cierto es que sus tiendas, las Trump Stores, ya ofrecen a la venta gorros, camisetas y vasos con el lema "Trump 2028", algo a lo que el republicano respondió que "hay mucha gente que vende la idea de 2028, pero no es algo que yo busque".

Para poder conseguirlo, Trump debería conseguir el voto de dos tercios del Congreso o que dos tercios de los estados acordasen convocar una convención constitucional para sugerir cambios.

