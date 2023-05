El líder del Grupo Wagner estalla contra la cúpula militar en un vídeo entre cadáveres de soldados: "Ustedes, escoria..."

El líder de los mercenarios de Putin, Yevgueni Prigozhin, ha vuelto a reclamar munición desde el epicentro de la mayor batalla que se libra en estos momentos en Ucrania, la de Bajmut. En la enésima salida de tono contra el alto mando militar ruso, el máximo responsable del Grupo Wagner -punta de lanza mercenaria conformada por soldados de fortuna y reclusos sacados de cárceles con la promesa de borrón y cuenta nueva- ha publicado un vídeocomunicado que da dónde más le duele al Kremlin. Aparece rodeado de soldados rusos muertos.

Según ha publicado el medio Meduza, Prigozhin se dirige directamente al ministro de Defensa, Sergey Shoigu, y al general de mayor rango del país, el jefe del Estado Mayor General, Valery Gerasimov, en el vídeo publicado en su cuenta de Telegram.

Esta es la traducción del comunicado: Ustedes, escoria, se sientan ahí en sus clubes caros. Todos sus hijos se están divirtiendo, grabando sus pequeños videos de YouTube. Crees que eres dueño de esta vida. Piensas, si tienes reservas de municiones, entonces tienes derecho a ellas. Estamos hablando de cálculos básicos: si entregas la cuota de munición, habría cinco veces menos [muertos]. [Estos hombres] vinieron aquí como voluntarios, y se están muriendo para que puedas engordar en tus oficinas de rica caoba. Estos son los malditos padres de alguien. Los hijos de alguien. Y esa escoria que no nos está dando las municiones se comerá sus jodidas entrañas en el infierno. Nos falta un 70 por ciento de munición. Shoigu, Gerasimov, ¿dónde está la maldita munición? ¡Míralos, joder!

Este no es el primer enfrentamiento entre el líder de los mercenarios y la cúpula militar rusa. La anterior tuvo lugar hace solo unos días, a finales del pasado marzo, cuando en un tono menor pero con mismas demandas, el jefe del Grupo Wagner recordaba que "cada día tenemos pilas de miles de cuerpos que metemos en ataúdes para mandarlos a casa".

Y pronosticaba un mal futuro para Moscú si no cambiaban las tornas: "Si no podemos resolver este déficit de munición, tendremos que retirarnos o morir para no acabar huyendo como ratas al final".