Moscú acusa a EEUU de estar tras el ataque contra el Kremlin y Washington replica: "Miente"

El supuesto ataque contra el Kremlin del pasado miércoles sigue generando acusaciones cruzadas. Rusia ha acusado directamente a Washington de estar detrás del supuesto atentado, supuestamente ucraniano, a la sede del poder del país, además de otros que están tocando territorio ruso en las últimas semanas. "Sabemos que las decisiones sobre los atentados no se toman en Kiev, sino en Washington", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Estados Unidos "decide los objetivos y los medios y Kiev ejecuta", sostuvo. "No siempre se le da permiso a Kiev para elegir los medios", agregó. Peskov afirmó que Moscú es "perfectamente consciente" de ello y Washington debe entenderlo.

El portavoz del Kremlin aseguró que está en marcha una "investigación exhaustiva" del ataque con drones contra el Kremlin y que la respuesta rusa será "equilibrada y correspondiente a los intereses" del país.

Al ser preguntado sobre el impacto material de la caída de los restos de los drones derribados, Peskov dijo que resultaron dañadas dos placas de cobre de la cúpula del Palacio del Senado del Kremlin. "Otros daños o destrozos no se han registrado", recalcó.

En cuanto a la reacción del líder ruso, Vladímir Putin, al ataque, Peskov dijo que en situaciones extremas Putin siempre "mantiene la serenidad, la concentración y la claridad en las evaluaciones y las órdenes que imparte".

A la vez, indicó que lo ocurrido no va a alterar los planes de Putin, que hoy trabajará en el Kremlin y no en su residencia de Novo-Ogariovo, en las afueras de Moscú. Con todo, las medidas de seguridad después del ataque al Kremlin serán reforzadas, aseguró Peskov.

El portavoz de la Presidencia rusa confirmó nuevamente que el desfile del 9 de mayo en la plaza Roja en el que intervendrá Putin se mantiene sin cambios.

Mientras, el Ministerio de Exteriores ruso difundió un comunicado en el que recordó que Moscú se reserva el derecho a responder a los intentos de cometer atentados en Rusia.

"Estos crímenes no deben quedarse sin respuesta (...) Estamos convencidos de que los culpables serán hallados y llevarán un castigo severo e inevitable", señala la nota oficial.

Moscú pidió a otros países y organizaciones internacionales que condenen las acciones "criminales" de Kiev y le obliguen a "cumplir con sus obligaciones en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, el derecho humanitario y la protección de los derechos humanos".

"Nada que ver"

Estados Unidos, ante esta andanada, ha negado estar detrás del supuesto ataque ucraniano al Kremlin y aseguró también que ni anima ni da apoyo a Ucrania en actividades militares fuera de sus fronteras.

"Nosotros no tenemos nada que ver con eso, Peskov miente", dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en declaraciones a la cadena MSNBC, en alusión a la acusación directa de Peskov. Kirby señaló que todavía "no se sabe lo que pasó" y Estados Unidos no va a hacer ninguna valoración sobre dicho ataque, pero insistió en que Washington no ha tenido nada que ver con lo ocurrido.

Sobre el hecho de que Ucrania decida atacar a Rusia en su territorio, Kirby recalcó que Estados Unidos "no dicta" la forma en que Ucrania se defiende. "Nosotros no dictamos los términos en los que ellos (los ucranianos) se defienden o las operaciones que dirigen. Sin embargo, hemos sido claros, nosotros no animamos ni posibilitamos que Ucrania ataque fuera de sus fronteras", dijo Kirby.

Insistió en que no hubo "ninguna participación de Estados Unidos en lo que quiera que fuera esto". "No hacemos eso, Peskiv está mintiendo, simple y llanamente", añadió.

Europa, señalada

Además, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, acusó también a la Unión Europea (UE) de haber "aprobado" el ataque ucraniano contra el Kremlin, después de que el jefe de la diplomacia comunitaria pidiera a Rusia que no utilice como excusa el incidente para continuar la escalada bélica.

"Es exactamente a la escalada del conflicto que conducirá el ataque terrorista cometido por las autoridades de Kiev, guiado por EEUU y aprobado por los líderes de la UE. Esto es justo lo que quieren Washington y muchos tontos en Bruselas", tuiteó Medvédev.

El exprimer ministro y expresidente de Rusia reaccionó así a las palabras del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien hizo este jueves un "llamamiento a Rusia para que no utilice este supuesto ataque como excusa para continuar la escalada de la guerra". El jefe de la diplomacia comunitaria afirmó que "lo que nos preocupa" es que ese presunto ataque “puede ser utilizado para justificar más reclutamiento de personas, de soldados, más ataques a Ucrania".

"Lo más importante que tenemos que seguir haciendo es apoyar a Ucrania militar, política y económicamente. Y la mejor solución para la guerra, la única solución para la guerra, es que Rusia detenga el ataque y se retire de Ucrania", recalcó Borrell.