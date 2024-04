Lituania teme seriamente a Rusia

Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Siete de cada diez lituanos creen que que Rusia representa una amenaza real para la seguridad nacional de Lituania, según una encuesta encargada por LRT, la Radio y Televisión Nacional Lituana.

Durante el estudio se entrevistó a 1.115 adultos residentes en en el país báltico y se les preguntó si, en su opinión, Rusia representa una amenaza real para la seguridad nacional de Lituania, según ha difundido el medio Russia Vs World.

Como mostró la encuesta, el 70% de residentes creen que Rusia representa una amenaza real para la seguridad nacional de Lituania. El 29% respondió que Rusia realmente representa una amenaza, el 41% más bien sí, alrededor de una cuarta parte de los encuestados dijeron que no consideran a la Federación de Rusia como una amenaza, y el 19% que no estaba seguro o no quería responder.

Además, según el Eurobarómetro de primavera del Parlamento Europeo, la defensa y la seguridad son, precisamente, temas prioritarios para buena parte del bloque nórdico, báltico y del este.

Así lo mencionan como principal tema para la campaña en las elecciones europeas del próximo 6 al 9 de junio los ciudadanos de Dinamarca, Finlandia, Lituania, Países Bajos, Letonia, República Checa, Alemania, Polonia y Estonia, en este último empatado con el apoyo a la economía y la creación de empleo.