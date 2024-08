Ed Ram / The Washington Post via Getty Images

Ucrania controla 1.250 kilómetros cuadrados de territorio ruso, casi un centenar de pueblos. La invasión es firme en la región de Kursk. Y, como era de esperar, crece el nerviosismo en el lado ruso. Distintas fuentes oficiales han hablado con periodistas de Verstka Media y han confirmado que el mando militar de Moscú estaba "completamente desprevenido" por la ofensiva transfronteriza, informa Meduza.

Va más allá de lo militar, afecta a lo político: "las autoridades regionales tampoco estaban preparadas", afirma la información. "Como no esperaban que se produjera semejante incursión, no habían tomado las medidas de defensa necesarias, aunque figuras como el exgobernador de Kursk, Roman Starovoit, supuestamente se beneficiaron de contratos de miles de millones de rublos para proyectos de construcción que nunca se concretaron", ahonda la información. Ahora hay miedo entre los funcionarios a las consecuencias por llegar cuando esta crisis acabe, si no antes.

Un funcionario cercano a las autoridades de la región rusa de Kursk dijo a Verstka que, si bien se han llevado a cabo medidas de defensa de rutina en el área casi desde el comienzo de la guerra a gran escala en Ucrania, "nadie estaba preparado para una invasión en la práctica”. “Que haya algunos grupos individuales de sabotaje y reconocimiento aquí o allá, claro”, dijo el funcionario. “Pero lo que pasó [el 6 de agosto] fue una sorpresa. Los militares no informaron nada; Las primeras 24 horas fueron un caos total”.

Según diversas estimaciones, entre 6.000 y 12.000 soldados ucranianos entraron en la región rusa de Kursk en la primera semana de la incursión. En los días posteriores al inicio del ataque, las autoridades rusas dijeron a los blogueros pro-Kremlin y a los medios respaldados por el Estado que resaltaran el “absurdo” del ataque y enfatizaran el poco beneficio que probablemente traería a Kiev. Sin embargo, al cabo de una semana resultó ser todo lo contrario, al menos a corto plazo: Rusia se vio obligada a desviar tropas de Ucrania para defender su propio territorio.

"La exportación de los combates al territorio ruso es catastrófica", dijo a Verstka una fuente gubernamental. Dijo que cree que el ejército ruso “no abandonará en absoluto sus posiciones” en Ucrania pero que, al mismo tiempo, “simplemente no hay suficientes [soldados]”.

Incluso el Ministro de Defensa ruso, Andrey Belousov, pareció aludir a los fallos de planificación que hicieron posible la incursión de Ucrania. Después de ordenar la creación de un Consejo de Coordinación sobre cuestiones de seguridad de las regiones de Belgorod, Bryansk y Kursk, Belousov exigió que el nuevo organismo resuelva los problemas “sin demoras” y proporcione información desde el terreno “con prontitud y veracidad”.

Según un funcionario del gobierno que habló con Verstka, hay una razón por la que Belousov mencionó específicamente la comunicación rápida. “El Kremlin está muy descontento con la situación de Kursk. No hubo informes oportunos sobre la inminente incursión enemiga, por lo que ahora todo el mundo está nervioso, repartiendo la culpa: los militares culpan a las agencias de inteligencia y los funcionarios de Kursk culpan a los militares”, dijo.

"Todo el mundo tiene miedo de que rueden cabezas y se presenten cargos penales, pero eso, por supuesto, no llegará hasta más tarde", continuó el funcionario. Señaló que la incursión expone fallas no sólo del Ministerio de Defensa sino también de los "funcionarios de Kursk", incluida la administración encabezada por el actual gobernador en funciones Alexey Smirnov y la de su predecesor, Roman Starovoit, quien fue ascendido a Ministro de Transporte después de la presidencia de Vladimir Putin. inauguración en mayo.

Preparando el escenario

Antes de que Kiev lanzara su incursión, Rusia estaba completamente concentrada en su propia ofensiva en Ucrania, dijo a Verstka un soldado ruso que luchó en la región de Kursk en las últimas semanas. Según él, el mando militar ruso asumió que si Ucrania apuntaba a territorio ruso, los ataques serían similares a los vistos anteriormente en la región de Belgorod, donde Ucrania utilizó armas de largo alcance como drones y misiles pero no envió tropas.

“En territorios donde los combates se han prolongado durante mucho tiempo, como el frente de Kharkiv, alrededor de Avdiivka y Chasiv Yar, [el ejército ruso] está construyendo estructuras de fortificación. Básicamente, si hay un punto elevado como una torre o un edificio alto, lo usarán para dirigir el fuego de artillería”, dijo un soldado que luchó en la región de Kursk en los primeros días de la incursión. Continuó:

Están construyendo refugios y trincheras reforzadas con hormigón alrededor de estas posiciones. Es casi imposible pasar estas estructuras a pie. Pero en la región de Kursk, a lo largo de la frontera con Ucrania, no había nada de eso: sólo refugios subterráneos de los que Akhmat [las fuerzas especiales chechenas] huyeron , dejando atrás a los reclutas .

La fuente también dijo que la frontera no estaba suficientemente minada, lo que permitió a las fuerzas ucranianas entrar sin obstáculos en la región de Kursk.

Una fuente del gobierno de Kursk dijo a Verstka que minar toda la frontera sería imposible: “En primer lugar, hay asentamientos muy cerca de la frontera. Slobodka-Ivanovka está a dos kilómetros de la frontera; están Tetkino, Gordeyevka, Uspenovka y Viktorovka. Son zonas donde vive la gente y pastan las vacas”.

La fuente dijo que minar las carreteras que las fuerzas ucranianas utilizaron para entrar en la región de Kursk también habría sido inviable. "Las carreteras se minan sólo en una situación: cuando estamos absolutamente seguros de que [las fuerzas enemigas] van a utilizarlas", dijo. En este caso, las autoridades militares rusas “obviamente no estaban seguras” de que Ucrania estuviera planeando una ofensiva transfronteriza, dijo.

Según la misma fuente, que ha trabajado en el gobierno de Kursk durante varios años, el exgobernador Roman Starovoit pidió al Ministerio de Defensa que enviara reservas adicionales a la región de Kursk en 2022. “En ese momento, todos estábamos literalmente gritando sobre esto: la Los medios escribieron sobre ello abiertamente”, dijo. Un artículo de Kommersant de mayo de 2022, por ejemplo, cita a Starovoit diciendo que se estaban enviando tropas y armas a la región para garantizar su seguridad. Sin embargo, con el tiempo “esto disminuyó”, dice la fuente: “La razón fue que no había suficiente gente. Enviaban a todos los que podían al frente para realizar operaciones de asalto”.

Un experto militar que solicitó el anonimato le dijo a Verstka que el ejército ruso generalmente construye fortificaciones en áreas por donde es más fácil pasar para las tropas enemigas, como en campos, puentes y carreteras. "La pregunta ahora es por qué había tan pocas fortificaciones y, lo más importante, adónde se fue el dinero asignado a estas estructuras", dijo.

Una fuente familiarizada con las actividades del gobierno regional de Kursk corroboró que había escasez de estructuras defensivas efectivas en la zona. Dijo que el Ministerio de Defensa instaló algunas “picas” en las zonas fronterizas, pero no las suficientes.

Según el experto, en la construcción de estructuras defensivas en la región participaron el Ministerio de Defensa, el gobierno regional y el Servicio Federal de Seguridad (FSB). En octubre de 2022, el entonces gobernador Starovoit informó que se habían completado dos líneas de defensa reforzadas y que una tercera estaría terminada el 5 de noviembre, aunque esto no parece haber sucedido.

En ese momento, el analista de OSINT Brady Africk utilizó imágenes de satélite para crear un mapa de las fortificaciones rusas en la región de Kursk. Mostraba sólo dos líneas de defensa en los distritos de Korenevsky y Sudzhansky: una a lo largo de la frontera y otra a 5 o 10 kilómetros de distancia. Starovoit volvió a mencionar más tarde las líneas de defensa fronteriza y escribió sobre una visita de inspección que realizó en enero de 2023 y sobre la construcción en curso en diciembre de 2023.

El canal de Telegram VChK-OGPU, que pretende tener información privilegiada de las agencias de seguridad rusas, escribió a mediados de agosto que Starovoit estaba "muy agitado y tenso" por la situación en la región de Kursk. Según el canal, durante el gobierno de Starovoit se gastaron alrededor de 16 mil millones de rublos (175 millones de dólares):

La decisión de construir [las estructuras] se tomó en una reunión del cuartel general de operaciones encabezada por el gobernador Starovoit. Tanto el cliente (la organización gubernamental regional “Dirección de Construcción de Capital de la Región de Kursk”) como el contratista (la sociedad anónima “Corporación de Desarrollo Regional de Kursk”) eran claros y estaban totalmente controlados por Starovoit y sus asociados. Las obras, que debían estar terminadas a mediados de 2023, aún no están terminadas, por supuesto, pero el presupuesto se ha ido desviando constantemente.

A finales de 2023, la Fiscalía Regional de Kursk inició una demanda para recuperar más de dos mil millones de rublos (22 millones de dólares) de los contratistas, pero el caso fue “escondido bajo la alfombra” y nunca llegó a los tribunales, informó VChK-OGPU.

Verstka ha informado anteriormente sobre la corrupción en la construcción de líneas de defensa en la frontera con Rusia. En 2023, la Dirección de Construcción de Capitales de la región firmó dos contratos para la construcción de fortificaciones por valor de 3.200 millones de rublos (35 millones de dólares) antes del 5 de julio de ese año. La agencia se negó a firmar contratos con trabajadores de la construcción, obligándolos a registrarse como autónomos para evitar pagar una tasa impositiva más alta. En algún momento, sin embargo, los trabajadores dejaron de recibir pago, lo que los llevó a presentar una demanda que luego ganaron. Según documentos judiciales, los constructores trabajaron en fortificaciones a unos 100 kilómetros (62 millas) al oeste de donde las Fuerzas Armadas de Ucrania (AFU) irrumpieron el 6 de agosto.

Según el experto militar que habló con Verstka, las fortificaciones en la región de Kursk finalmente resultaron ser mucho menos formidables que las de la región rusa de Belgorod. “[La región de Kursk] probablemente fue elegida precisamente porque la línea de defensa allí era la más débil”, dijo.