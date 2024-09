Los rusos entran finalmente en cólera con Putin: "¿Qué estás haciendo?"

Los ciudadanos rusos están furiosos con el régimen de Vladimir Putin después de que Ucrania destruyera un importante depósito de municiones en su país, el miércoles. Ese día, Kiev disparó alrededor de 100 drones contra el depósito de Toropets, en el óblast de Tver, sin que hubiera medios para interceptarlos

Según ha informado el Gobierno de Volodimir Zelenski, en dicho silo se almacenaban misiles Iskander y Tochka-U, junto a bombas y proyectiles de artillería de los empleados por Moscú en la guerra, lanzada contra su territorio en febrero de 2022. Imágenes de video compartidas en redes sociales y en canales de mensajería instantánea muestran el depósito en llamas después del ataque.

Ahora, los rusos piden cuentas a las autoridades por permitir que ocurriera un ataque de esta naturaleza, que les lleva la verdad de la guerra a casa y, en concreto, a una instalación especialmente sensible. En un chat de la red social VK, una mujer de Toropets escribió: "¿Por qué no se escondió la munición bajo tierra? ¿Qué están haciendo? ¡En Kudino volaron casas! ¿Por qué se está quemando el bosque y no hay nadie? ¡Qué negligencia es esta!". Una queja desvelada por el diario británico Express.

En la misma sala de chat de dicha localidad, otro usuario dijo: "Gente, ¿alguien sabe qué pasó con el pueblo de Kudino? Me dijeron que no quedó nada de nuestra casa". Y otra persona añadió: "Allí es horroroso".

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), un grupo de expertos con sede en Washington (EEUU), informa, por su parte, de que varios blogueros militares rusos también que estaban indignados después del ataque. "Los blogueros militares rusos criticaron ampliamente a las autoridades rusas por construir mal las instalaciones y acusaron a las fuerzas rusas de posiblemente manejar mal los misiles y las reservas de municiones de artillería en las instalaciones", indican literalmente en su reporte más reciente.

Según el gobernador de la zona, el incidente no ha dejado víctimas mortales o "heridos graves". El gobierno regional prometió prestar toda la ayuda necesaria para la restauración de las instituciones y viviendas afectadas por el ataque de drones. Se llegaron a movilizar 150 bomberos y rescatistas. La ciudad, a 460 kilómetros de la frontera con Ucrania, fue parcialmente evacuada.

La explosión en el depósito fue tan grande que fue captada por las estaciones de monitoreo de terremotos.

El ataque se produjo mientras el presidente ucraniano Zelenski sigue instando a los líderes occidentales a permitir que Kiev ataque territorio ruso con sus armas, un mensaje sobre todo dirigido a EEUU y a Reino Unido.

El mandatario también afirmó en las últimas horas que Ucrania tiene un plan que está "listo en un 90%" y que le dará a Kiev la victoria en la guerra. "Lo más importante ahora es la determinación de implementarlo", dijo en su discurso.