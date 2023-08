Los vecinos de Rusia, aterrados ante un nuevo miedo

La noticia de la muerte del líder del Grupo Wagner, que saltó durante la tarde del miércoles y que pasadas unas horas fue confirmada por Rusia, supuso todo un acontecimiento inesperado que hizo saltar por los aires todas las especulaciones acerca de cómo iba a rearmarse el ejército de mercenarios en África, si continuaría con influencia en el frente ucraniano o si Prigozhin y Putin podrían retomar en algún momento las conversaciones.

Pero el accidente aéreo que le costó la vida a Prigozhin se llevó con él otras nueve vidas, entre las que se encontraban varios líderes de Wagner, algo que provocó que el grupo militar se encuentre ahora descabezado y con muchas dudas e incógnitas ante las que hacer frente.

Pero si alguien pensaba que el fallecimiento de Prigzohin -muchos líderes occidentales han apuntado a que se trata de un asesinato planeado y ejecutado por Putin- iba a suponer un problema menos para Occidente, y sobre todo, para los países fronterizos con Rusia, la realidad es totalmente la contraria.

Temor por la deriva de Wagner bajo la influencia de Putin

Durante el día de hoy, los líderes de Polonia, Lituania y, por supuesto Ucrania, han manifestado su preocupación ante lo que consideran una situación más grave que antes. En palabras del presidente lituano, Gitanas Nauseda, la situación es la misma o incluso peor y es que, durante su visita a Kiev con motivo del Día de Independencia de Ucrania, Nauseda ha asegurado que sería un error "pensar que la muerte de Prigozhin nos hace sentir más tranquilos o que de alguna manera mejora la situación de seguridad".

Entre los argumentos que sostiene el líder lituano estaría el hecho de que el Grupo Wagner continúa en el "mismo sitio" y que no ha desaparecido, aseverando que el objetivo de la formación mercenaria continúa siendo "desestabilizar la región", según apuntó el medio Delfi.

"Nuestra tarea, nuestro deber sagrado, es proteger la seguridad de nuestras fronteras: eso es lo más importante. Sin duda, debemos estar preparados para defender nuestra seguridad junto con nuestros socios más leales", ha añadido.

Por otro lado, Nauseda también ha destacado que su país "seguirá brindado asistencia integral" a Kiev, tanto en tareas humanitarias como militares. "Juntos reconstruiremos Ucrania y nos esforzaremos para que su país forme parte de la comunidad euroatlántica", ha afirmado

Polonia, también preocupada

Por su parte, desde el gobierno polaco creen que la muerte del líder indiscutido de Wagner supondrá un mayor riesgo para su país, debido a que Vladimir Putin cuenta ahora con 'vía libre' para hacerse con el control de los mercenarios.

Así lo ha hecho saber el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, tildando al Grupo Wagner de ser "una amenaza mayor" tras el fallecimiento de Prigozhin, ya que "bajo la tutela" directa del Kremlin y el presidente ruso, Vladimir Putin, puede emprender nuevas acciones de desestabilización.

Por su parte, Morawiecki no se ha querido 'mojar' a la hora de hablar sobre la muerte de Prigozhin, aunque ha dejado entrever sus sospechas acerca de que no fue algo accidental. "No diré si fue un accidente o no", ha señalado, dando por hecho que "todos los polacos" pueden sacar sus propias conclusiones.