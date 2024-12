Luigi Mangione, acusado de asesinato por la muerte del CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione, el principal sospechoso de la muerte a tiros de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare, en el centro de Manhattan (Nueva York) a principios de mes ha sido acusado formalmente este martes de un cargo por asesinato en primer grado.

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha acusado a Mangione de otros dos cargos de asesinato en segundo grado, así como de varios cargos por falsificación y posesión ilegal de armas, según un comunicado recogido por la cadena CNN.

Bragg ha catalogado el tiroteo de "premeditado" y ha asegurado que estaba "bien planeado", mientras que también tenía como objetivo "causar conmoción, atención e intimidación", ya que ocurrió en una de las zonas "más bulliciosas" de la ciudad.

Por su parte, la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, ha indicado que la acusación permite "reafirmar la primacía del Estado de derecho" en el estado. "Nos acerca un paso más a garantizar justicia para Brian Thompson y su familia", ha agregado.

Asimismo, ha asegurado que el tiroteo fue "un acto de violencia sin sentido". "Fue un crimen frío y calculado que robó una vida y puso en riesgo a los neoyorquinos", ha indicado, agregando además que no "ensalzan el asesinato de nadie", según la cadena NBC News.

El joven de 26 años, detenido la pasada semana en un McDonald's de la ciudad de Altoona, en el estado de Pensilvania, se enfrenta a 20 años de prisión si es condenado por un cargo de asesinato en primer grado, mientras que el cargo en segundo grado acarrea una pena de hasta 15 años de cárcel.

Mangione llevaba en el momento del arresto varias identificaciones falsas, así como una pistola y un silenciador construidos con una impresora 3D. Tisch indicó que hay coincidencias entre sus huellas dactilares y las descubiertas en la escena del crimen.

El joven, que nació en Maryland y pertenece a una familia adinerada de Baltimore, asistió a una escuela secundaria privada segregada y posteriormente se graduó en la prestigiosa Universidad de Pensilvania, considerada de élite en Estados Unidos.

Mangione sufrió dolor de espalda desde la infancia, un problema de salud por el que se sometió a una cirugía. Los investigadores sospechan que el motivo del crimen sería su rechazo a la industria de los seguros, a la que acusa de corrupción.

El consejero delegado de UnitedHealth Group, Andrew Witty, reconoció el viernes que el sistema de salud de Estados Unidos "no funciona tan bien como debería". "Entendemos las frustraciones de la gente al respecto", subrayó en un artículo de opinión publicado en el diario 'The New York Times'.

Thompson, de 50 años y con una trayectoria de dos décadas en UnitedHealth Group, asumió en 2021 la dirección de la división de seguros de UnitedHealthcare. En el momento del asesinato se disponía a asistir a la conferencia anual de inversores de la multinacional.