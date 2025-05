Jose 'Pepe' Mujica, el presidente austero que no se parecerá nunca a ningún otro

El expresidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica, murió el martes a los 89 años. La noticia, confirmada por el presidente del país que gobernó entre 2010 y 2015, Yamandú Orsi, no sorprendió del todo: su estado de salud se había deteriorado en los últimos meses. Pero al mundo le dolió igual. Mujica era de esos personajes que parecían eternos. "Hasta acá llegué", dijo en enero tras anunciar que el cáncer de esófago que le diagnosticaron meses atrás, había hecho metástasis y se estaba extendiendo al resto del cuerpo. Lo comunicó con la misma claridad con la que vivió y habló toda su vida.

Aunque sabía que se acercaba el final, no le resultó sencillo marcharse. No lo fue nunca. Tampoco aquella vez en que sobrevivió a seis disparos. Ni durante los diez años que pasó preso en condiciones inhumanas, confinad en un calabozo de apenas un metro cuadrado y en el que, para no volverse loco, domesticaba ranas, alimentaba ratones y hablaba solo. De allí salió sin odio. Salió con una idea: no vivir para cobrar cuentas, sino para servir.

Su vida política empezó en la clandestinidad y terminó siendo presidente de Uruguay. Fue líder de los Tupamaros, prisionero, fugitivo, senador, ministro de Ganadería y jefe del Estado. No fue una conversión. Fue un tránsito. Del fusil al escaño. De la resistencia a la democracia. Y en todos esos papeles, José 'Pepe' Mujica fue siempre el mismo: austero, coherente y brutalmente honesto. Gobernó el país que lo vio nacer durante cinco años y convirtió su pequeña chacra en Rincón del Cerro, cerca de Montevideo, en símbolo global de la política sin privilegios.

Una política con los pies en la tierra

Rechazó vivir en la residencia presidencial, donó gran parte de su sueldo y seguía conduciendo su viejo Volkswagen Escarabajo de 1987. Recibía a los líderes mundiales con un mate en la mano y una perra de tres patas rondando por el patio. Su estilo era rudo, directo, desprovisto de retórica inútil. “Dicen que soy un presidente pobre. Pobres son los que precisan mucho”, dijo una vez. Mujica encarnaba una filosofía que incomodaba a muchos: vivir con poco, hablar con claridad y gobernar sin mentir.

Su legado como presidente está marcado por leyes que colocaron a Uruguay en el mapa de las democracias progresistas. Legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, despenalizó el aborto en las primeras doce semanas y convirtió a Uruguay en el primer país del mundo en regular la producción y venta de cannabis desde el Estado. Estas reformas no nacieron del capricho ni de la ideología militante, sino de una convicción práctica: que el Estado debía garantizar derechos y tratar a los ciudadanos como adultos.

En lo económico, su Gobierno mantuvo la estabilidad que había heredado del Frente Amplio, pero reforzó el perfil social de la política uruguaya. Bajó el desempleo, redujo la pobreza y promovió la inversión extranjera. Aun así, fue el primero en admitir que no logró todo lo que se propuso. “La educación me ganó”, reconoció en varias entrevistas, al referirse a su frustración con la reforma del sistema público. Esa capacidad para asumir errores en público es otra de las razones por las que su figura generó respeto incluso entre sus críticos.

Reacciones desde todos los rincones

Su muerte ha provocado una oleada de mensajes de condolencia que, más allá del protocolo, reflejan la dimensión simbólica que alcanzó Mujica. Desde la izquierda regional, la respuesta ha sido coral y profundamente emotiva. El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lo calificó como “un gran amigo y uno de los principales artífices de la integración de América Latina”. El presidente chileno, Gabriel Boric, escribió: “Pepe querido, te imagino partiendo preocupado por la ensalada amarga que hay hoy en el mundo. Pero si algo nos dejaste fue la esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor”.

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner se refirió a él como “un gran hombre que dedicó su vida a la militancia y a su patria”. Su sucesor, Alberto Fernández, apuntó: “Fue un ejemplo de austeridad en una sociedad que premia a quienes amasan fortunas”. Desde Colombia, Gustavo Petro —exguerrillero como Mujica— lo despidió con una frase cargada de ideología y admiración: “Ojalá América Latina, algún día, tenga himno. Mujica fue un gran revolucionario que entendió que la paz era lo más importante”.

En España, las reacciones han cruzado líneas ideológicas. Pedro Sánchez escribió: “Un mundo mejor; en eso creyó, militó y vivió Pepe Mujica. La política cobra sentido cuando se vive así, desde el corazón”. Yolanda Díaz compartió una imagen junto a él y lo describió como “fuerza y esperanza”. Irene Montero, desde el Parlamento Europeo, publicó una cita del propio Mujica: “Fui aplastado, derrotado, pulverizado, pero sigo soñando que vale la pena luchar para que la gente pueda vivir un poco mejor”. Incluso desde la derecha, Alberto Núñez Feijóo lo recordó con respeto: “Desde la discrepancia ideológica, siempre diré que fue una persona cordial y hospitalaria. Mi pésame a la familia y amigos de Pepe Mujica”.

Este abanico de reacciones dice más que cualquier biografía: Mujica, sin renunciar jamás a sus ideas, logró lo que muy pocos políticos en vida —y aún menos en muerte—: el reconocimiento sincero de sus adversarios.

El hombre que no quiso bronce

En 2018 se retiró de la política activa. Entregó su escaño en el Senado con una carta en la que escribió: “Siento que el desgaste de los años me pesa, y el motivo es el cansancio del largo viaje”. Cuando se enteró de que tenía cáncer, prometió “dar batalla”. Pero el tratamiento fue devastador. Le quedaban pocas fuerzas, y no quería usarlas en resistir. Se despidió sin buscar homenajes. “Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, dijo al semanario Búsqueda. Su último deseo fue ser enterrado en su chacra, junto a su perra Manuela, debajo de una secuoya plantada en 2018. No quería discursos. Ni pompas. “Y ya está”, dijo. Así cerró el ciclo.

Quiso que lo recordaran por lo que fue. No por el mito. Y, aun así, dejó uno. Dejó la idea de que otro tipo de política es posible. Que la honestidad no es un atributo moral sino una herramienta de gobierno. Que la sobriedad no es pobreza, sino libertad. “La vida es la aventura de las moléculas”, dijo una vez. “Venimos de la nada y vamos a la nada. Lo único que tenemos es este rato. Y vale la pena vivirlo con sentido”.