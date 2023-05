Lula y el 'feo' a Zelenski

Estaba inicialmente previsto que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, participara de forma telemática en una sesión de la jornada de clausura de la cumbre del G7, pero tras días de especulaciones sobre su asistencia presencial, llegó a Japón a bordo de un avión del Gobierno francés.

El mandatario ucraniano se dedicó a mantener encuentros bilaterales con los líderes presentes en Hiroshima. Este año, además, los líderes del G7 hicieron un guiño a las potencias del sur más habitadas y estaban invitados los mandatarios de India, Brasil e Indonesia. Los dos primeros países, precisamente, han tomado una postura neutral ante la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la primera reunión que mantuvo Zelenski fue con el primer ministro indio Narendra Modi.

Lejos de ocultarlo, Modi publicó en sus redes sociales su encuentro tanto en inglés como en ucraniano. "Transmitimos nuestro claro apoyo al diálogo y a la diplomacia para encontrar una salida. Seguiremos prestando ayuda humanitaria al pueblo de Ucrania", indicó el primer ministro indio.

Algo más se complicó el encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Zelenski declaró el domingo que no se reunió con su homólogo brasileño "porque no hubo pasos" por parte del mandatario latinoamericano. Zelenski se pronunció así en rueda de prensa al ser preguntado por los medios sobre el motivo por el que no mantuvo un encuentro bilateral con Lula en Hiroshima, al ser uno de los pocos líderes con los que no se vio cara a cara en los márgenes de la cumbre

"Me reúno con casi todo el mundo en casi todos sitios, aunque todos los líderes tienen sus propios horarios y agendas", subrayó el presidente ucraniano. Al ser preguntado si se encontraba decepcionado por no haberse podido reunir con Lula, respondió que pensaba que más bien "le decepcionó" al mandatario brasileño.

Y Lula afirma que Zelenski no acudió a la cita

El presidente brasileño, por su parte, ha dicho este lunes que no se reunió con Zelenski porque el líder ucraniano no acudió a la cita prevista entre ambos. En una rueda de prensa para hacer balance de su participación en la cumbre del G7, Lula ha dicho que Zelenski no compareció a la hora indicada para la reunión prevista entre ambos.

Ha puntualizado, a continuación, que mientras esperaba al mandatario ucraniano, adelantó su encuentro con el primer ministro de Vietnam, Phạm Minh Chinh, pero al terminar esa cita, de una hora, Zelenski tampoco apareció. Lula ha admitido que está "molesto" porque no se pudo producir la conversación con Zelenski, pero ha restado importancia al desencuentro diciendo que si no pudo ser ahora, tendrá lugar "en otra ocasión".

El gobernante brasileño ha reiterado su condena a la invasión rusa del territorio ucraniano y ha insistido en su firme defensa de la necesidad de hablar de paz entre Moscú y Kiev, aunque ha lamentado que en estos momentos, ninguno de los dos está dispuesto a ello.