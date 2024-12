Macron elige la vía centrista y se decanta por François Bayrou como primer ministro

C'est la vie. Un día después de lo esperado y tras una convulsa negociación, el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha decidido. El relevo de un Michel Barnier que fue tumbado la pasada semana por el Parlamento galo llevará el nombre de otro viejo conocido de la política del país vecino: François Bayrou.

El líder del Movimiento Democrático (MoDem) ha sido el elegido para encarar la formación de un Gobierno, una tarea que volverá a antojarse casi una odisea ante la gran fragmentación del arco parlamentario galo, después de unas legislativas en las que se impuso la izquierda que continúa demandando su derecho a formar Ejecutivo.

Después de la moción de censura auspiciada por La Francia Insumisa y la ultraderecha lepenista de Agrupación Nacional, se esperaba que el nuevo nombre que Macron pondría sobre la mesa sirviese para cortejar a la izquierda tradicional. Desde el Partido Socialista galo recibieron con un jarro de agua fría la posibilidad de que ese intento de acercamiento fuese mediante el líder centrista. El socialista Olivier Faure rechazó expresamente la 'vía Bayrou'.

La Francia Insumisa le recibirá con otra moción de censura: los de Le Pen esperarán

Lo cierto es que desde el Nuevo Frente Popular (NFP) -la histórica alianza forjada entre los socialistas franceses y la izquierda de Melènchon- ya ha habido sentencia en lo que respecta a los segundos. "Es un nuevo corte de manga a la democracia", en palabras de Manuel Bompard, que ya ha confirmado que recibirán a Bayrou presentando otra moción de censura.

Una vez más, la pelota está en el tejado de la extrema derecha. El portavoz de los de Le Pen, Joan Bardella, ha adelantado que "no habrá censura a priori" contra Bayrou, pero como ocurrió con Barnier todo dependerá de lo que los ultras consideran sus "líneas rojas": "Nuestras líneas rojas permanecen, no variarán", antes de aludir a cuestiones contra las que habrá rechazo frontal de Agrupación Nacional: "No se reembolsarán los medicamentos, no se debilitará la situación económica y social de los jubilados".

Tampoco desaprovechó la oportunidad para repetir el que ya es un clásico de los adjetivos que emplean para aludir a Macron, el "presidente bunkerizado". Sea como sea, desde la formación de Bardella consideran que el mandatario "ha elegido un nuevo primer ministro que debe tomar en consideración la nueva situación política".

Esa nueva situación política tiene al partido de Macron como cuarta fuerza en el hemiciclo con 102 diputados. El partido del próximo primer ministro Bayrou, cuenta con solo 33 asientos dentro de la alianza que lideraron los macronistas con otras fuerzas, Juntos por la República (168 escaños). Una Cámara baja en la que la formación con más apoyo parlamentario fue el Nuevo Frente Popular con 182 diputados, seguido de una Reagrupación Nacional a la que lograron pararle los pies en la segunda vuelta, pero sin evitar que sea un actor político clave con 143 parlamentarios.