Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Polonia ha presentado un nuevo plan nacional que garantiza que tendrá un ejército más fuerte que el de cualquiera de sus vecinos, según ha informado el periódico británico The Telegraph. "Nuestro ejército debe ser capaz de repeler cualquier amenaza", dijo el viernes el primer ministro Donald Tusk al anunciar la "Doctrina Piast", llamada así por la dinastía fundadora del país.

Tusk resaltó que el plan tendría tres objetivos centrales: que Polonia tenga "el ejército más fuerte de la región, la economía más fuerte de la región y una posición fuerte en la Unión Europea". "Estamos listos para construir el ejército más fuerte de esta parte del mundo. Lo hacemos juntos, independientemente de nuestras opiniones", aseguró.

El primer ministro, sin embargo, no definió qué quería decir con el ejército o la economía más fuertes, y no quedó claro si quería decir que Polonia debería ser militarmente más fuerte que Rusia, con quien comparte una frontera de 209 kilómetros. "Hay un cierto nivel de ambigüedad estratégica sobre lo que ellos [Polonia] quieren: dejarán que los rusos especulen", dijo Natalie Vogel, investigadora del Center for Intermarium Studies del IWP.

Tusk agregó que la nueva doctrina consolidaría la orientación prooccidental del país. "Al colocarse la corona en la cabeza, Boleslao el Valiente anunció que el reino de Polonia se estaba convirtiendo en parte de Occidente: Occidente como una comunidad política, una comunidad de valores, una comunidad religiosa", dijo a la multitud en una ceremonia en Gniezno para conmemorar el milenio de la coronación del primer rey polaco.

"Esta elección, constantemente renovada, a veces cuestionada por nuestros enemigos, a veces cuestionada por algunos en Polonia, requiere un esfuerzo constante y sigue siendo y siempre será relevante", añadió.