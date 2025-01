Netanyahu amenaza con no proceder con el alto el fuego en Gaza si Hamás no dice a qué rehenes liberará

Israel no procederá con el cese del fuego en Gaza hasta que reciba una lista de los 33 rehenes que serán liberados por Hamás en la primera fase del acuerdo, según ha declarado este sábado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. "No avanzaremos con el acuerdo hasta que recibamos la lista de rehenes que serán liberados, como se acordó. Israel no tolerará violaciones del acuerdo. La única responsabilidad recae en Hamás", ha dicho Netanyahu en un comunicado.

De esta forma, Israel no iniciará los preparativos para liberar presos palestinos este domingo, según lo pactado en el acuerdo de alto el fuego en Gaza con Hamás, si el grupo islamista no revela los nombres de los tres secuestrados que deberían ser liberados mañana.

Esto se produce después de que Egipto haya confirmado este sábado que en la primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel, que entrará en vigor el domingo, el grupo islamista palestino liberará a 33 rehenes a cambio de la excarcelación de "más de 1.890" presos palestinos en el Estado judío.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores egipcio ha anunciado "el éxito de los denodados esfuerzos egipcios (...) en cooperación con nuestros socios regionales e internacionales, para alcanzar un acuerdo de alto el fuego". "La primera fase del mismo se extenderá por 42 días durante los que Hamás liberará a 33 detenidos israelíes a cambio de que Israel libere a más de 1.890 prisioneros palestinos", ha detallado.

La nota confirma "el compromiso de los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) de garantizar la implementación del acuerdo en sus tres fases dentro de los plazos acordados, y de manera que ponga fin a la tragedia humanitaria en la Franja de Gaza".

Además, ha agradecido la "cooperación fructífera y continúa de Catar para que el acuerdo de alto el fuego tenga éxito", así como "el papel fundamental desempeñado por la nueva administración estadounidense encabezada por el presidente electo, Donald Trump, para solucionar la crisis, así como por el presidente (saliente) Joe Biden".

El comunicado reitera "el compromiso de Egipto, en coordinación con sus socios, Catar y EEUU, a trabajar continuamente para consolidar el acuerdo de alto el fuego e implementar plenamente sus disposiciones".

El cruce de Rafah con Gaza "pronto será operativo"

En este contexto, ha confirmado la formación de una "sala de operaciones conjunta, con sede en Egipto, para dar seguimiento al intercambio de retenidos (rehenes) y prisioneros, y el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, además del movimiento de personas tras la reapertura del paso de Rafah" que conecta la Franja con el territorio egipcio.

Por otro lado, ha instado a acelerar el diseño de "una hoja de ruta para restablecer la confianza entre las dos partes, y preparar su vuelta a la mesa de negociaciones (...) conforme a la resolución de dos Estados", uno palestino al lado del israelí.

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, ha dicho este sábado que el cruce de Rafah con Gaza, cerrado desde que el Ejército israelí tomó el lado palestino en mayo de 2024, "pronto será operativo" de nuevo y que las autoridades "lo están rehabilitando".

Así, ha precisado, en una rueda de prensa en El Cairo, que "se ha acordado el ingreso en la Franja de 600 camiones a diario, de ellos 50 con combustible", y ha expresado su esperanza en que "300 (de esos camiones) lleguen al norte de Gaza, donde la situación es aún más trágica y más desastrosa".

Según los mediadores, el acuerdo de alto el fuego incluye tres fases, la primera empezará con su entrada en vigor a las 8.30 del domingo horas de Gaza (6.30 GMT). Durante el desarrollo de las acciones de esa primera fase, las partes concretarán los detalles de una segunda y tercera fase.