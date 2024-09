Netanyahu, ante la ONU: "Si Hizbulá opta por la guerra, Israel no tiene más alternativa que destruir esa amenaza"

"Hablo en nombre de mi país y de la verdad". Retador, directo y con tono serio, Benjamin Netanyahu ha comparecido ante la Asamblea General de Naciones Unidas para insistir en que "Israel anhela la paz, y volverá a lograrla, pero nos enfrentamos a enemigos salvajes y debemos defendernos ante estos asesinos". Por ello, en un discurso dirigido contra Irán y también contra Hizbulá, ha prometido que su país "hará todo lo que pueda" en destruir esas "amenazas".

Sin una palabra de autocrítica, el mandatario hebreo ha llegado a apuntar que "no tenía previsto venir este año, mi país está en guerra y luchando por su existencia, pero tras escuchar las mentiras y difamaciones decidí venir y dejar las cosas claras".

Netanyahu ha mostrado diversos mapas para contraponer un mundo de "bendición", el que asocia a Israel y sus aliados y otro de "maldición" con "un arco de terror creado por Irán", régimen al que ha lanzado numerosas amenazas bajo pretextos de "autodefensa".

"Si no se controla Irán será un problema no sólo en Oriente Medio. Quiere imponer su régimen mucho más allá", ha proseguido, reclamando más sanciones contra el régimen. "He estado alertando al mundo durante años del programa nuclear iraní y ahora lo quieren usar como arma y les aseguro que Israel hará todo lo que pueda para que no pase".

Tras dedicar numerosos llamamientos contra Irán ha abierto su discurso a Hamás y a Hizbulá. "He venido aquí a decir que ya basta y que no descansaremos hasta que nuestros ciudadanos puedan regresar con libertad". "No aceptaremos que un ejército terrorista se coloque en nuestra frontera para poder perpetrar otra masacre como la del 7 de octubre", ha apuntado en referencia al conflicto con el grupo chíi libanés.

La llamada ha sido directa a la delegación de Líbano, a la que ha espetado que "no estamos en guerra con ustedes, estamos en guerra con Hizbulá, que ha secuestrado su país y quiere destruir el nuestro". "Mientras Hizbulá opte por la guerra, Israel no tendrá otra alternativa, y tendrá todo el derecho, de eliminar esta amenaza y devolver a nuestros ciudadanos con seguridad a sus hogares. Y eso es lo que haremos", ha rematado entre los aplausos de los suyos.