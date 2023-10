Netanyahu insta a la población de Gaza a huir porque atacarán "con toda la fuerza" de Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha emplazado a la población palestina de la Franja de Gaza a huir de ese territorio y ha advertido de que convertirán en "ruinas" todos los lugares en los que esté Hamás.

"Todos los lugares donde está organizado Hamás, esta ciudad del mal, todos los lugares donde Hamás se esconde y opera, los convertiremos en ciudades en ruinas. A los residentes de Gaza les digo: salid de allí ahora, porque vamos a actuar en todas partes y con todas las fuerzas", ha afirmado Netanyahu en un discurso a la nación.

El mandatario israelí ha informado de que las Fuerzas Armadas israelíes "están limpiando en este momento de terroristas los últimos asentamientos" a los que llegaron en la ofensiva lanzada en la mañana del sábado. "Están avanzando asentamiento por asentamiento, casa por casa y recuperando el control", ha explicado.

"Vamos a ganar esta guerra, pero el precio es demasiado alto para soportarlo"

Netanyahu ha denunciado este ataque "en la mañana de un día festivo y de sabbath" y "asesinaron a civiles, niños y ancianos inocentes". "Hamás ha iniciado una guerra cruel y malvada", ha apuntado. "Vamos a ganar esta guerra, pero el precio es demasiado alto para soportarlo. Este es un día muy difícil para todos nosotros", ha reconocido.

Para Netanyahu, "Hamás quiere asesinarnos a todos". "Es un enemigo que asesina a niños y a madres en sus casas, en sus camas. Un enemigo que secuestra a ancianos, niños, niñas", ha denunciado.

"Nos vengaremos con fuerza de este día negro"

Lo ocurrido este sábado "no se había visto jamás en Israel y me voy a asegurar de que no vuelva a suceder". Para ello, las Fuerzas Armadas "utilizarán todas sus fuerzas de inmediato para destruir la capacidad de Hamás". "Los paralizaremos hasta el punto de la destrucción y nos vengaremos con fuerza de este día negro", ha prometido.

En cuanto a los rehenes apresados por Hamás, Netanyahu ha advertido de que hace responsable al grupo de su seguridad. "Israel saldará cuentas con cualquiera que le toque un solo pelo de su cabeza", ha subrayado.

"Esta guerra durará tiempo. Será dura. Aún quedan días difíciles por delante. Pero puedo garantizar una cosa: con la ayuda de Dios, con la ayuda de las fuerzas conjuntas de todos nosotros, con la ayuda de nuestra fe en la eternidad de Israel, venceremos", ha remarcado.

El último balance sitúa en 250 las víctimas en Israel y en 232 las víctimas en la Franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva por tierra y aire de Hamás y las represalias israelíes. A ellos hay que sumar los miles de heridos y las decenas de israelíes apresados por las milicias palestinas.