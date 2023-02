¿Qué está pasando en los cielos? De los globos a los objetos voladores no identificados

El 'Caso Globo', como se ha bautizado a la aparición de objetos voladores en el espacio aéreo de Estados Unidos, ha escrito este fin de semana un último y doble episodio que arroja más dudas que respuestas sobre el origen de los artefactos derribados: la destrucción de otro "globo" sobre el Lago Hurón y la aparición de "objetos desconocidos" en el espacio aéreo de China.

Un giro de guion que parece escrito para una película de Hollywood y que, con el paso de las horas, va convirtiéndose en una de ciencia ficción en la que se atropellan las preguntas sin respuesta y que, ante la escasa información de la que se dispone, se han activado todo tipo de teorías, hasta las que apuntan que los globos tienen procedencia extraterrestre.

La rueda de prensa del Pentágono para aclarar las apariciones de estos objetos en el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá no ha servido de ayuda para apagar estas teorías. La respuesta del general Glen D. VanHerck, al mando del Comando Norte de la Fuerza Aérea, no ha contribuido a calmar las aguas: "Yo no he descartado nada en este momento. Seguimos evaluando cada amenaza o amenaza potencial desconocida que se acerca a América del Norte con la intención de identificarla". Lo ha dicho al ser preguntado expresamente sobre si hay posibilidades de que estemos ante un objeto de procedencia extraterrestre, alienígena.

Yo no he descartado nada en este momento Glen D. VanHerck, general al mando del Comando Norte de USA

Lo cierto es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos desconoce de momento el origen de los tres artefactos derribados en los últimos tres días en Estados Unidos y Canadá y no puede confirmar aún si son chinos como lo era el globo espía abatido el pasado día 4.

En una comparecencia de prensa telefónica, la subsecretaria de Defensa y de asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Melissa Dalton, explicó que tanto el artefacto derribado el domingo sobre el Lago Hurón, en Michigan, como los dos anteriores en Canadá y en Alaska, fueron abatidos "por precaución", y recalcó que "no ha habido daños colaterales en ninguna de las operaciones de la última semana".

La subsecretaria de Defensa ha detallado además que no ha sido posible evaluar qué son los objetos ni a qué país pertenecen. Tampoco ha sido posible detallar cómo se mantienen en el aire, porque no es seguro que sean globos aerostáticos.

Sí admitió que pueden ser artefactos "con algún tipo de globo en su interior" aunque también pueden estar movidos por un sistema de propulsión. Insistió en cualquier caso en que van a analizar los restos para poder dar más información al respecto.

El objeto derribado sobre el Lago Hurón tenía forma de octógono con varias cuerdas sueltas y ningún tipo de cargamento que pudiera distinguirse, según ha informado una fuente conocedora del asunto a CNN.

Dalton ha reconocido también que es posible que haya muchos objetos sobrevolando el país cuyo propósito no sea dañino, como pueden ser artefactos para la "investigación legítima", pero como no se ha podido identificar ninguno de los abatidos estos días, el presidente decidió su derribo "por precaución".

Estados Unidos sigue denominando "objetos", sin ahondar en su descripción, estos artefactos. El general Van Herck dijo que por eso no los clasifica como globos, mientras que el que se derribó el 4 de febrero era "claramente" un globo.

"El globo espía de China era, por supuesto, diferente en el sentido de que sabíamos exactamente qué era. Estos objetos más recientes no representan una amenaza militar cinética, pero su camino en la proximidad de sitios sensibles del Departamento de Defensa y la altitud a la que volaban podrían ser un peligro para la aviación civil y, por lo tanto, generaron preocupación", ha remarcado Dalton.

China detecta otro objeto no identificado

Si a la película de acción que se estrenaba hace unos días en todo el mundo le faltaban ingredientes emocionantes, las autoridades de una ciudad del este de China afirmaron haber detectado también "objetos desconocidos" en el espacio aéreo nacional.

La Oficina de Desarrollo Marítimo del distrito de Jimo, en la ciudad de Qingdao (este), informó este domingo del avistamiento de varios "objetos desconocidos en el cielo", tal como publicaba anoche el periódico The Paper.

"Se han detectado cerca de la costa de la localidad de Rizhao objetos desconocidos. Los departamentos encargados se preparan para derribarlos", alertaron por mensaje de texto las autoridades a los pescadores que faenaban en la zona, según el medio.

Hasta el momento, no se ha facilitado información sobre la naturaleza de los objetos ni sobre su posible derribo, pero sí han empezado a circular por las redes sociales chinas vídeos no verificados que muestran una hilera de puntos brillantes en el cielo de una zona costera.