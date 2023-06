Primeras reacciones del mundo de la política ante el fallecimiento de Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi (86 años) ha fallecido en el día de hoy a causa de la leucemia crónica que padecía desde hace años. El histórico y polémico primer ministro de Italia durante tres mandatos con el partido del que fue fundador, Forza Italia, estuvo ligado al deporte -presidente del AC Milan-, a los medios de comunicación -fundador de Mediaset- y a todo tipo de negocios con empresarios de todo el mundo.

Este 12 de junio se ha despedido junto a sus seres queridos en el Hospital San Raffaele de Milán y las primeras reacciones del mundo de la política no se han hecho esperar a través de redes sociales.

El primer político que se ha hecho eco de la noticia y ha lamentado el fallecimiento del exprimer ministro italiano, ha asido Mateo Renzi, fundador de Viva Italia y ha destacado que se marcha un hombre "que hizo historia en este país".

Mateto Renzi: "Su impacto en la vida política no tuvo precedentes"

Al mismo tiempo ha recordado que aunque "muchos lo amaban y muchos lo odiaban: todos todos hoy deben reconocer que su impacto en la vida política pero también económica, deportiva y televisiva no tuvo precedentes".

También ha tenido palabras de afecto para su familia, empresas y seres queridos, a quienes les ha mandado "un afectuoso y sincero abrazo".

Giorgia Meloni se despide de Berlusconi: "Adiós, Silvio"

La Presidenta italiana, Giorgia Meloni ha recordado la figura de Berlusconi con un vídeo en su cuenta de Twitter, titulado con un "Adiós Berlusconi". Meloni ha puesto en valor su valentía y ha destacado su trascendencia e importancia en la política italiana.

El Ministro de Defensa italiano: "Una era ha terminado"

El Ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, también ha mostrado sus condolencias por la fallecimiento del expresidente italiano: "Un dolor grande, enorme. Deja un vacío enorme porque era genial. Una era ha terminado, una era se está cerrando. Yo lo amaba mucho. Adiós Silvio.

Salvini también se despide de Berlusconi: "Era un gran hombre"

Matteo Salvini, vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia se ha pronunciado acerca de la pérdida de Silvio Berlusconi, y lo ha hecho en la Lesa, en le provincia de Novara, donde ha pedido a los asistentes que se guardara un minuto de silencio en la memoria del que ha definido como "un gran hombre y un gran italiano".

Además ha señalado, vía Twitter, que se marcha "uno de los más grandes de todos los tiempos, en todos los campos, desde todos los puntos de vista, sin igual. Pero sobre todo hoy pierdo a un gran amigo".

Salvini ha puesto en valor la carrera política de uno de los hombres más mediáticos de la política europea: "Has hecho tanto por Italia y por los italianos... dejas un vacío difícil de llenar, a partir de hoy dedicaremos todo nuestro empeño y todo nuestro empeño a continuar los mil caminos que primero viste y trazaste".

El Real Madrid muestra su pesar ante la noticia

El club madrileño y su Junta Directiva han querido mandar un recuerdo ante el "legendario presidente del AC Milan entre 1986 y 2017 y actual presidente del AC Monza".

Hay que recordar que Florentino Pérez y Silvio Berlusconi mantienen una estrecha relación desde hace años y manda un mensaje de ánimo "a todos sus seres queridos y aficionados al fútbol italiano"

Arrigo Sacchi: "Un hombre generoso pero que no fue comprendido"

La leyenda rossonera, Arrigo Sacchi, exentrenador y exjugador del AC Milan, se ha mostrado muy afectado por el fallecimiento del que fue una de las personas más importantes de su vida.

"Siento una gran pena. Era un gran personaje, que intentó mejorara Italia y el deporte, pero no siempre fue comprendido", afirmó el exjugador milanista a ANSA, con quien mantuvo una llamada telefónica nada más concoer la noticia.

"No me lo esperaba. Era un amigo brillante al que le debo todo. Silvio Berlusconi era un hombre generoso e intentó cambiar este difícil país hecho de individualistas. ¿Él también lo era? No, pensaba en conjunto y veía muy lejos: cuando me contrató le dije 'o estás loco o eres un genio'. A la vista de los resultados, usted me da la respuesta...", afirmó Sacchi.

Giuseppe Conte, presidente del Movimiento 5 Estrellas: "

El Presidente del Movimiento 5 Estrellas, Gisuppe Conte ha tenido también un recuerdo a través de su cuenta de Twitter: "Silvio Berlusconi fue un empresario y un político que contribuyó a escribir páginas significativas de nuestra historia en todos los campos en los que incursionó", ha asegurado Conte.

Y ha querido trasladarle sus condolencias a su familia y amigos: "Quisiera enviar mis más sinceras y respetuosas condolencias y las del Movimiento 5 Estrellas a sus seres queridos y familia".

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo: "Dejó su huella y no será olvidado. Gracias Silvio"

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola ha mostrado su admiración y respeto por el empresario a través de su cuenta de Twitter: "Fue protagonista de la política en Italia y Europa durante generaciones".

Berlusoni "no será olvidado"."Silvio Berlusconi: el luchador que lideró el centroderecha y que fue protagonista de la política en Italia y Europa durante generaciones. Padre, empresario, eurodiputado, primer ministro, senador. Dejó su huella y no será olvidado. Gracias Silvio".