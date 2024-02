Putin desvela la mentira más dura de Bill Clinton

Putin ha defendido, en una polémica entrevista con Tucker Carlson, que en el año 2000 el expresidente estadounidense Bill Clinton le dijo que Rusia tenía posibilidades de unirse a la OTAN.

"En una reunión aquí en el Kremlin con el presidente saliente Bill Clinton, aquí mismo en la sala de al lado, le dije, le pregunté: 'Bill, ¿crees que si Rusia pidiera unirse a la OTAN, crees que sucedería?' De repente dijo: 'Sabes, es interesante. Creo que sí'", ha respondido el mandatario ruso al entrevistador, según el New York Post.

Acto seguido, Putin ha relatado: "Pero por la noche, cuando nos reunimos para cenar, dijo: 'Sabes, he hablado con mi equipo, no, no es posible ahora'", y con seguridad ha alentado a Carlson a preguntarle a Clinton y ha rematado con un "creo que verá nuestra entrevista".

El presidente de Rusia ha indicado que después de la caída de la Unión Soviética, los rusos esperaban ser "bienvenidos en la familia fraternal de las naciones civilizadas" y ha denunciado que "nada de esto sucedió, nos engañaron".

La entrevista ha dado espacio para que Putin se victimizase y ha reprochado que "la promesa era que la OTAN no se expandiría hacia el este. Pero sucedió cinco veces. Hubo cinco olas de expansión".

Para el mandatario, que lleva aposentado en el trono de la presidencia casi 25 años, "no hay poder del Partido Comunista" y ha alentado a sentarse con los otros países, "vamos a negociar". Putin ha opinado que son una economía de mercado y ha recalcado: "Ahora somos tan burgueses como ustedes"

Putin ha achacado la pésima situación en su relación con occidente a que las fuerzas estadounidenses y de la OTAN bombardearan Belgrado después de que Rusia expresara su apoyo a los serbios.

El presidente de Rusia deja caer la culpa sobre los hombros de Clinton, ya que si ese día hubiese dicho que sí a un hueco en la OTAN para Rusia, "el proceso de acercamiento habría comenzado"

Por otro lado, la Unión Europea ha asegurado este viernes que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha repetido "viejas y peligrosas mentiras" con las que justifica la invasión militar de Ucrania en la entrevista con el presentador estadounidense Tucker Carlson.