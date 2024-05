Ojo a lo que se ha visto en este momento en el que enfocaron a Bambie Thug, de Irlanda, en Eurovisión

Bambie Thug, representante de Irlanda en Eurovisión con Doomsday Blue, ha sido de las personas que más se ha significado del lado palestino durante el certamen, que en teoría tiene un carácter apolítico pero que en la práctica ha estado marcado por la participación de Israel.

La organización no se lo permitió, pero inicialmente iba a actuar con un maquillaje con el que en una antigua lengua celta pedía el alto al fuego y la libertad para Palestina. Lo que sí hizo le cantante (es persona no binaria) fue gritar Love will always triumph hate (el amor siempre vencerá al odio) nada más finalizar su actuación.

Por lo que se vio en televisión, elle y su delegación lograron colar un símbolo más para mostrar su apoyo al pueblo palestino. Cuando la cámara los enfocó en la green room, algunos espectadores se percataron de una especie de peluche situado junto a Bambie Thug.

Se trataba de uno con forma de sandía, fruta que se ha utilizado como símbolo pro-Palestina debido a que tiene los mismos colores que su bandera.