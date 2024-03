Putin se estrella con un gran obstáculo para la invasión de un nuevo país

No es sólo Ucrania. Dentro del "mundo ruso" que tiene en la cabeza Vladimir Putin entran otros estados, territorios vecinos o repúblicas exsoviéticas donde quiere extender su poder el mandatario ruso.

Ahora, Moscú continúa su ruido de sables sobre la región prorrusa de Transnistria, en Moldavia, un país que un día quiere ser parte de la Unión Europea. Los analistas dicen que, si bien a las autoridades rusas les resultaría difícil llegar físicamente a la región separatista para anexionarla, todavía hay maneras de agitar a los prorrusos y crear malestar y problemas para Moldavia.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Desde que las autoproclamadas autoridades separatistas de Transnistria solicitaron la "protección" del Kremlin contra las autoridades moldavas la semana pasada -una medida que fue ampliamente vista como coordinada con Putin y un posible precursor de que Rusia reforzara su presencia militar allí, o incluso anexara el territorio- Occidente ha estado observando de cerca la retórica proveniente de Moscú.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo la semana pasada que consideraría cuidadosamente la solicitud de Transnistria y su pueblo, a quienes llamó sus "compatriotas". ¿Dando pistas o poniendo nerviosos a los occidentales?

Transnistria se encuentra en el este de Moldavia, en la frontera occidental de Ucrania. Ningún país de la ONU, ni siquiera Rusia, reconoce la soberanía de dicho trozo de tierra. Todos los miembros de Naciones Unidas consideran que la región es parte de Moldavia, soberana, que ha expresado su deseo de reintegrarla. Sin embargo, Rusia ha tenido una pequeña presencia militar en Transnistria desde 1992 y dice que está llevando a cabo una “operación de mantenimiento de la paz” allí, según el Ministerio de Defensa ruso.

Al igual que Ucrania, Moldavia tiene un gobierno pro occidental y quiere unirse a la Unión Europea. También quiere reintegrar Transnistria, lo que hace que las relaciones entre Moldavia y Rusia sean muy tensas.

¿Rusia alborotadora?

Un problema para Rusia es que Moldavia y Transnistria no tienen acceso al mar y se encuentran entre Rumania y Ucrania. Eso significaría que reforzar sus tropas en la región sería un desafío, para empezar, en la logística. Pero Rusia aún podría causar problemas, especialmente porque a finales de este año se celebrarán elecciones presidenciales en Moldavia, una votación que podría celebrarse junto con un referéndum sobre la membresía en la UE.

"La invasión no es probable: Rusia tiene una base militar allí, pero no está bien equipada, y sin una frontera con Rusia (o con la Ucrania ocupada por Rusia) no hay una manera fácil para que los rusos tomen físicamente el control. Aún así, hay Hay otras formas en que los rusos pueden causar problemas", señala Ian Bremmer, fundador y presidente de Eurasia Group, a la cadena norteamericana CNBC. "Podrían interrumpir el suministro de energía desde Transnistria al resto de Moldavia (lo que ya ocurrió en un momento del año pasado). Además, el tránsito de gas de Rusia a Transnistria a través de Ucrania está en el aire porque hay muchas posibilidades de que no se llegue a un acuerdo de tránsito entre Gazprom y Naftogaz. “No se renovará cuando expire a finales de año”, añadió.

"Así que hay motivos para seguir presionando. Ahora que la presidenta moldava prooccidental, Maia Sandu, se enfrenta a la reelección a finales de este año, Putin ve una oportunidad para incomodar al máximo al régimen", ahonda el especialista.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, hizo afirmaciones sin fundamento de que Occidente estaba tratando de tomar el control del liderazgo moldavo como lo hizo con Ucrania. "Desde el comienzo de la era postsoviética, Occidente comenzó a intervenir en las relaciones entre Rusia y sus vecinos. Siguen aplicando la misma política", dijo Lavrov, según la agencia de noticias RIA Novosti, oficial.

"Esto también es visible en Asia Central, en el Transcáucaso. Esto también es visible en la parte europea de la antigua URSS: Ucrania, Moldavia, a quienes simplemente están preparando abiertamente para convertirse en el sucesor de Ucrania desde el punto de vista de asumir el poder. todo su liderazgo", enfatizó el ministro, uno de los más cercanos a Putin, en un discurso en el Festival Mundial de la Juventud en Sochi.

Posibles cursos de acción

Los comentarios de Lavrov probablemente sorprendieron a los observadores occidentales, que ya temen que Moscú pueda utilizar la solicitud de los separatistas prorrusos en Transnistria en Moldavia como una excusa para reclamarlo como parte de la Federación Rusa, diciendo que lo hace para proteger a los ciudadanos rusos en el región, que según las autoridades de Transnistria ascienden a unas 220.000 personas.

Rusia utilizó la misma táctica y justificación para su apoyo a los separatistas prorrusos en Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania (antes de anunciar su reconocimiento de su independencia en vísperas de la invasión de Ucrania , y luego anexarlos unilateralmente) y en el caso de las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia en Georgia, respaldadas por Rusia. Ambos casos condujeron o involucraron guerra.

Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) señalaron en un análisis la semana pasada que el llamamiento de Transnistria probablemente tenía como objetivo "proporcionar al Kremlin justificaciones para una amplia gama de posibles acciones intensificadas contra Moldavia: acciones que el Kremlin puede llevar a cabo tanto inmediatamente como a lo largo del tiempo" a largo plazo.

"El Kremlin puede utilizar los resultados del Congreso de Diputados de Transnistria para justificar una serie de posibles cursos de acción que no son mutuamente excluyentes. El curso de acción más probable es que el Kremlin utilice el Congreso como trampolín para intensificar las operaciones híbridas dirigidas una Moldavia desestabilizadora y aún más polarizada antes de las negociaciones de adhesión de Moldavia a la Unión Europea y de las próximas elecciones presidenciales de Moldavia en junio y noviembre de 2024, respectivamente", dijo el ISW. “El curso de acción más peligroso es que el Kremlin decida anexar formalmente Transnistria en el futuro para justificar una intervención militar contra Moldavia a largo plazo”, señaló.