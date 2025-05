Putin lanza un mensaje a los inversores extranjeros: "Una disculpa no es suficiente"

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha anunciado que las empresas extranjeras que deseen regresar al mercado ruso tras haberlo abandonado en 2022 deberán enfrentar estrictas condiciones impuestas por el Kremlin. Según la agencia estatal Tass, Putin ha dejado claro que Moscú investigará cómo actuaron estas compañías tras su salida y si, en ese periodo, "ayudaron a Ucrania".

Durante una reunión con miembros de la asociación empresarial Delovaya Rossiya, Putin ha destacado que la economía rusa "muestra estabilidad" y que su éxito actual se debe principalmente a "las empresas privadas nacionales". En ese contexto, informa Business Insider, ha subrayado que "no basta con disculparse y volver".

Según el mandatario, las corporaciones rusas deben estar protegidas frente a la competencia extranjera, con lo que el regreso de empresas occidentales solo será posible si representa un beneficio claro para Rusia.

Putin también ha celebrado el crecimiento económico pese a las sanciones y el éxodo de empresas extranjeras. "Son principalmente las empresas privadas las autoras de la historia de éxito de la economía rusa", ha afirmado.

Días antes, el mandatario había asegurado que Rusia dará la bienvenida a inversores chinos, a quienes prometió "condiciones cómodas" durante una reunión con el presidente Xi Jinping.

Sin solicitudes de regreso

Por su parte, el viceministro de Industria y Comercio ruso, Román Chekushov, reveló el jueves que ninguna empresa occidental ha solicitado regresar al mercado ruso después de abandonar el país tras el estallido de la guerra en Ucrania en 2022.

"El regreso de las marcas debería ser iniciativa de las propias empresas extranjeras. De momento, no tengo conocimiento de ninguna marca (empresa extranjera que haya dejado el mercado ruso) que, por ejemplo, haya presentado una solicitud (para volver a Rusia) ante el Ministerio de Industria y Comercio", confesó Chekushov durante un foro celebrado en la ciudad de Sochi, a orillas del mar negro.

No obstante, en caso de querer volver, el viceministro coincide con Putin en que tendrían que priorizar a las empresas locales rusas. "Como representantes del ministerio, no podemos permitirnos el lujo de no proteger las actividades de las empresas rusas", señaló, según la agencia Interfax.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.