Trump celebra el despido de Stephen Colbert y pone a otro en la diana: "He oído que Jimmy Kimmel es el siguiente"

Como era de esperar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este viernes el despido del presentador del histórico The Late Show de la CBS, Stephen Colbert, acostumbrado a criticar al mandatario en sus programas. Y no solo eso, sino que Trump incluso se ha atrevido a poner al siguiente presentador en la diana, Jimmy Kimmel.

"Me encanta que hayan despedido a Colbert. Su talento era incluso menor que su audiencia. He oído que Jimmy Kimmel es el siguiente. ¡Tiene incluso menos talento que Colbert! Greg Gutfeld [presentador de la cadena conservadora Fox News] es mejor que todos juntos, incluyendo al imbécil de la NBC que arruinó el otrora gran Tonight Show [Jimmy Fallon]", escribió Donald Trump en su cuenta en Truth Social.

Aunque la CBS ha enmarcado la decisión de poner fin a uno de los programas más famosos de la televisión estadounidense en una decisión "puramente financiera", en Estados Unidos hay quien ve la sombra de Trump, a quien Colbert criticaba con dureza desde que este llegara a la Casa Blanca en 2016. El anuncio, además, se ha producido poco después de que el presentador bromeara sobre el acuerdo al que Paramount (propietaria de la CBS) ha llegado con Donald Trump para evitar una demanda justo en un momento en el que negocian una fusión con la empresa Skydance, cercana al presidente.

La CBS, sin embargo, ha negado ningún tipo de vinculación política con la decisión. No obstante, muchos en Estados Unidos no lo creen así. De hecho, el senador demócrata Adam Schiff, invitado al programa la misma noche en la que Colbert anunció que se cancelaría el programa, ha apuntado en sus cuentas en redes sociales a posibles interferencias ideológicas. "Si Paramount y la CBS han cancelado The Late Show por motivos políticos, el público tiene derecho a saberlo", dijo.

Sí es cierto, no obstante, que los programas nocturnos otrora masivos tienen cada vez menos audiencia. Aunque The Late Show lidera con 2,4 millones de espectadores, Jimmy Kimmel Live! apenas alcanza los 1,7 millones, y The Tonight Show de Fallon cae por debajo del 1,2. Seth Meyers se queda en los 900.000, y The Daily Show ronda el millón, con cifras modestas incluso entre los jóvenes. Solo Gutfeld!, en Fox News y en una franja más temprana, ha conseguido darle la vuelta al marcador con más de 3,2 millones de fieles y un discurso alineado con el conservadurismo mediático dominante.