Putin ordena el retiro inmediato de tropas en Ucrania

Ucrania continúa intentando expandir su presencia militar en la región rusa de Kursk tras una incursión que pilló desprevenidos a los soldados rusos en esta región fronteriza. Ante eso, Rusia retiró algunas tropas del sur de Ucrania y las devolvió a su propio territorio para tratar de defenderse, según reveló un funcionario ucraniano al medio Politico.

"Rusia ha reubicado algunas de sus unidades de las regiones de Zaporiyia y Jersón", reveló a Dmytro Lykhoviy, portavoz del ejército ucraniano. El medio, sin embargo, no pudo confirmar de forma independiente cuántas tropas rusas se han reubicado al otro lado de la frontera, aunque Lykhoviy señaló que era un número "relativamente pequeño" de unidades.

Lykhoviy añadió en la televisión ucraniana que Rusia ha estado reubicando personal a "otras direcciones, incluido Kursk". Además, el ministro de Defensa de Lituania, Laurynas Kasčiūnas, dijo que también se vieron tropas rusas saliendo de Kaliningrado, según un video publicado en la página de Facebook del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, también afirmó este martes que la contraofensiva ucraniana en Kursk está obligando a las fuerzas invasoras rusas a replegarse a su territorio.

“(El presidente ruso, Vladímir) Putin no ha logrado romper la resistencia de Ucrania contra su invasión injustificada, y ahora se ve obligado a retirarse dentro del territorio de Rusia”, indicó Borrell a través de la red social X.

En ese mensaje indicó que había hablado con el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitró Kuleba, sobre “los últimos acontecimientos en el frente y la contraofensiva de Kursk”. "Reiteré el pleno apoyo de la UE a la lucha del pueblo de Ucrania”, señaló.

Una portavoz comunitaria afirmó que la UE respalda los esfuerzos de Ucrania por hacer retroceder a Rusia pero no quiso comentar la incursión de fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, en la que dijo no estar involucrada. El Ministerio de Exteriores ucraniano ha dejado claro que el objetivo de la incursión en el óblast fronterizo ruso de Kursk no es "tomar el territorio de la región" sino proteger a los civiles ucranianos.

Un portavoz del ministerio indicó que tan solo desde el inicio del verano se han contabilizado más de 2.000 ataques contra la región ucraniana fronteriza de Sumi procedentes de la limítrofe Kursk.

Aemás, afirmó que la operación ofensiva en Kursk complica la logística militar rusa y dificulta a Moscú la tarea de trasladar unidades adicionales a la región oriental ucraniana de Donetsk, donde está ejerciendo una gran presión sobre la línea de frente en la zona de Pokrovsk.