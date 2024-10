Putin se pone conspiranoico y tiene claro qué es el 'Plan de Victoria' de Zelenski  

Este miércoles, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció en el Parlamento, su "plan de victoria", dividido en cinco puntos principales y tres apéndices secretos, que tiene como objetivo alcanzar la paz en el conflicto, que cumplirá los tres años de duración este 24 de febrero. La intención de Zelenski, es reforzar su posición lo suficiente como para desgastar a Rusia y obligarle a frenar el conflicto, sin embargo, para cumplir la gran parte de sus puntos, necesitará la ayuda de Occidente.

"Si empezamos a avanzar ahora con este plan de victoria, podríamos poner fin a la guerra a más tarde el año próximo", afirmó el mandatario ucraniano en su discurso. "Este plan puede ponerse en práctica", dijo. Aunque, subrayó que "depende de nuestros socios. Hago Hincapié: de los socios".

Por ahora, ningún aliado ha asegurado que apoyará este plan, aunque sí que ha habido algunas respuestas al respecto. El general Charles Brown Jr., jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, cuestionó el plan, afirmando que repite algunas peticiones que ya había hecho anteriormente Ucrania, como el aumento de ayuda militar.

Sin embargo, Mark Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN, afirmó en una rueda de prensa el miércoles que los ministros de Defensa de la alianza están debatiendo este nuevo plan. "Sin duda estará sobre la mesa", afirmó.

El plan se divide en cinco puntos principales, entre los que se encuentran el ingreso de Ucrania a la OTAN como miembro, el levantamiento de restricciones de armas proporcionadas por Occidente para usar en suelo ruso, el aumento en Defensa y material militar o la estrategia a llevar después de la guerra. Además, el de Ucrania también solicitó ayuda a sus vecinos para derribar misiles y drones rusos desde sus propias fronteras, algo que ya se pidió anteriormente y rechazaron.

A cambio, Ucrania afirmó que sus aliados podrían utilizar los recursos metalúrgicos de los que dispone y dijo que podría colocar sus tropas, una vez que acabe el conflicto, en las fronteras orientales para proteger a Occidente de futuras posibles agresiones.

Un plan "muy poco realista"

La respuesta de Rusia no se ha hecho esperar y la oposición ya se ha posicionado al respecto. Oleksii Honcharenko, miembro de Solidaridad Europea, principal opositor de Zelenski, afirmó que el plan era "muy poco realista". "Según el plan, parece que alguien tiene que hacerlo todo por nosotros", afirmó en sus redes sociales.

Los habitantes de Kiev, tampoco confían en dicho plan. "El plan de la victoria suena muy bien. Muy llamativo. Pero no está claro si alguien realmente hará algo, ni cómo reaccionará Rusia", afirmó Anton Sokol, de 25 años, según cita el medio 'The New York Times'. "Suena genial, pero también poco realista", afirmó Sokol.